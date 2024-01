Nuovo Samsung Galaxy S24 presentato il 17 gennaio/ L’azienda ufficializza l’evento Unpacked

Samsung ha di fatto ufficializzato che la presentazione dei suoi nuovi smartphone top di gamma, i Galaxy S24, arriverà il prossimo 17 gennaio. Come si legge su Hdblog la multinazionale sudcoreana ha confermato che in quella data si terrà il prossimo Unpacked, pubblicando anche un teaser che ripercorre la sua storia nel mercato mobile. Il Samsung Galaxy S24 non viene mai menzionato direttamente ma è logico associare tali immagini appunto al reveal del nuovo smartphone. L’evento Unpacked si terrà in California, precisamente a San José, quando in Italia saranno le ore 19:00 di sera, e sarà seguibile su varie piattaforme streaming, a cominciare da Youtube.

Chi vuole può già registrarsi sul sito italiano e preordinare il nuovo telefono ottenendo in cambio 50 euro di sconto e la possibilità di portarsi a casa un laptop Galaxy Book3 Pro configurato con display da 14”, CPU Intel Core i7 e SSD da 512 GB. Nel corso dell’evento Unpacked, Samsung ha confermato che parlerà anche di intelligenza artificiale, implementata attraverso il marchio Galaxy AI. Il nuovo S24 viene definito di fatto il primo smartphone AI della storia visti i numerosi strumenti basati sulla stessa che saranno integrati nel dispositivo come ad esempio la possibilità di trascrivere in tempo reale chiamate audio e video di gruppo, la traduzione live delle chiamate, la generazione di immagini di sfondo e i vari aiuti nel foto e nel video ritocco.

Ricordiamo che in occasione dell’evento Samsung del prossimo 17 gennaio saranno presentati tre modelli, S24, S24 Plus e S24 Ultra, con quest’ultimo che dovrebbe avere la scossa in titanio e il sistema Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, con gli altri due che invece dovrebbero montare l’Exynos 2400.

Resta da capire quali saranno i prezzi anche se non dovrebbero discostarsi di molto da quelli del 2023, se non addirittura essere inferiori per via dell’inflazione, un po’ come accaduto con l’iPhone 15 nei confronti del 14.

Who’s ready for a new era of mobile?! #SamsungUnpacked is going to be epic. Don’t miss out.

❤️ to follow along for a never-before-seen debut. pic.twitter.com/EImcAXmq6s

— Samsung Mobile (@SamsungMobile) January 2, 2024