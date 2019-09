Nuovo San Siro, stadio Milan e Inter/ Diretta streaming video, la presentazione

Nuovo San Siro: oggi, giovedì 26 settembre 2019, verranno presentati i concept design selezionati per il nuovo stadio di Milan e Inter. La svolta è ad un passo: addio allo storico Meazza, rossoneri e nerazzurri sono pronti a dare il via al nuovo progetto. Al lavoro da tempo per iniziare un percorso di riqualificazione urbana della circostante area di San Siro, i due club sembrano intenzionate a costruire il nuovo impianto nell’area adiacente a quella che oggi ospita lo stadio Meazza: «L’evento segna l’avvio di un dialogo aperto con la Città, in linea con la forte volontà dei club di coinvolgere le comunità locali e i propri tifosi in questo progetto», le parole di Milan e Inter in una nota condivisa. In gara due progetti, che verranno presentati al Politecnico di Milano-Bovisa: da una parte l’idea studiata dallo studio americano Populous, dall’altra l’idea dell’architetto David Manica e dello studio milanese di Progetto Cmr.

NUOVO SAN SIRO, STADIO MILAN E INTER: I DUE PROGETTI IN CORSA

Lo studio americano Populous ha stilato un progetto che prevede una struttura che ricorda un parallelepipedo di cristallo interrato, ricoperto di vetro: come evidenziato da Sky Sport, il concept design si rifa al Duomo di Milano e alla Galleria Vittorio Emanuele. Il progetto – il cui rendering è stato diffuso sui social network, video in fondo all’articolo – vuole dunque legare il nuovo San Siro alla storia della città di Milano, da sempre centrale per Milan e Inter. Uffici, centro commerciale, due torri e aree verdi: un piano che prevede anche le panchine in tribuna – come in Inghilterra – e spalti vicini al campo. Senza dimenticare che si tratta di uno “schizzo” che punta molto sulla sostenibilità dal punto di vista ambientale: previsti pannelli fotovoltaici ed emissioni zero. Il secondo progetto, invece, prevede una forma dell’impianto ovale: i due anelli che si intersecano rappresenterebbero la voglia di Diavolo e Biscione di portare avanti un’idea condivisa. Per il momento non si conoscono altri dettagli a tal proposito.

NUOVO SAN SIRO, DIRETTA VIDEO STREAMING DELLA PRESENTAZIONE

Sia il progetto dello studio Populous (che ha realizzato il nuovo stadio del Tottenham) che quello di Cmr con Sportium puntano molto sulla completa trasformazione del quartiere San Siro: i disegni presentati prevedono la nascita di nuovi uffici, ristoranti e centri commerciali. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, le volumetrie sarebbero superiori a quanto previsto dal Comune di Milano, che entro il prossimo 10 ottobre 2019 dovrà valutare se dichiarare il pubblico interesse del progetto. Come seguire la presentazione dei due piani per il nuovo San Siro, ovvero della nuova casa di Milan e Inter? Come spiegato dai due club in una nota condivisa, i sostenitori di Diavolo e Biscione potranno collegarsi all’evento tramite piattaforme social e TV dei Club, e in live streaming sul nuovo sito Web www.nuovostadiomilano.com che conterrà tutti i contenuti sull’intero progetto.





