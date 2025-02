Ieri sera, lunedì 24 febbraio 2025, su Canale 5 è andata in onda la 34esima puntata del Grande Fratello e come al solito i colpi di scena non sono mancati. A catturare non poco l’attenzione dei telespettatori è stato l’ennesimo scontro tra Helena Prestes e Zeudi Di Palma in diretta, da quando la loro amicizia è giunta al capolinea non perdono occasione per attaccarsi e criticarsi. La modella brasiliana ormai non crede più all’ex amica, pensa che sia una persona falsa che è interessata solo alla visibilità ed è per questo che non vuole più avere un rapporto con lei.

Mentre le due discutevano in puntata Beatrice Luzzi è intervenuta dallo studio del Grande Fratello per dire la sua. L’opinionista ci ha tenuto a ricordare che Zeudi Di Palma ha 23 anni, a parer suo può avere delle contraddizioni. Ha poi aggiunto: “Ha fatto un regalo enorme a Helena perché ha sempre detto che provava qualcosa per lei e Javier a quel punto ha fatto un passo indietro e si è rivolto a Helena”. Rivolgendosi ad Helena Prestes ha poi detto che non ha mai rimproverato al gieffino ciò che ha fatto con Zeudi, pensa che siano tutti e tre alla pari.

Helena Prestes mette in dubbi l’orientamento sessuale di Zeudi Di Palma: la gieffina sbotta in puntata

Ieri sera Helena Prestes ha di nuovo messo in dubbio l’orientamento sessuale dell’ex amica, anche il suo interesse nei confronti delle donne è finto? Di fronte a queste accuse Zeudi Di Palma è sbottata in diretta, visibilmente infastidita ha invitato la gieffina a restare in silenzio e a non mettere più in discussione il fatto che le piacciono le donne. La modella brasiliana nella casa più spiata dagli italiani ha detto che l’ex Miss Italia le ha fatto pensare che abbia strutturato delle cose, lei pensa che ancora non sa cosa vuole dalla vita.

Anche Stefania Orlando ha detto la sua ieri sera al Grande Fratello, a parer suo Zeudi Di Palma voleva creare la ship con Helena perché l’avrebbe resa più forte al televoto. Helena Prestes la pensa come lei, riferendosi all’ex amica ha poi detto: “Piange solo perché ha fatto un casino”.