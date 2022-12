Nuovo sito Agenzia delle Entrate/ Scopriamo com’è la nuova versione

Il nuovo sito dell’Agenzia delle Entrate è stato realizzato per permettere ai visitatori e contribuenti, di poter consultarlo con semplicità ed intuizione. Queste infatti, sarebbero le due parole chiave alla base della creazione del portale dell’ADE.

L’Agenzia delle Entrate, ancor prima di pubblicare la nuova piattaforma, non aveva ben chiaro in mente cosa significasse “user experience”. O meglio, questa nozione avrebbe dovuto saperla il programmatore in questione, ma con l’arrivo della nuova versione qualcosa per nostra fortuna, è migliorata.

Nuovo sito Agenzia delle Entrate: cosa contiene?

Sul nuovo sito dell’Agenzia delle Entrate la prima novità che appare fin da subito in homepage, è la disposizione più intuitiva per i lettori. Si parte dello slideshow, dove vengono mostrate le notizie di spicco e le novità presentate nel periodo in corso o che usciranno a breve.

Spostandosi in basso, spuntano tutti i servizi connessi alla persona, agli enti oppure alle imprese. Un widget molto più semplice e facile da comprendere, dato che è ben organizzato e con tutti i servizi linkati al servizio offerto.

Poi vi è l’area “Servizi“, all’interno del quale è possibile usufruire di un qualsiasi servizio si necessiti. Lo stesso vale per le “aree tematiche“, dove quelle presenti in prima pagina sono quelle di maggior spicco ed importanza. La grafica aiuta a comprendere l’area di riferimento, rendendo l’uso del sito più agevole e veloce.

Innovazione a parte, il nuovo sito dell’Agenzia delle Entrate mantiene attivo tutti i servizi che aveva nella vecchia versione. Nonostante ciò, rimangono sei i servizi più utilizzati dalla piattaforma:

Paga online; Invia la richiesta di rateizzazione; Rateizzazione –Richiedi i moduli di pagamento; Rateizza il debito; Sospendi la riscossione; Se MiScordo.

I metodi per accedere alla propria area riservata sono rimasti gli stessi di sempre: uno dei metodi di autenticazione digitale, tra SPID o carta di identità elettronica.











