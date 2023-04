Nuovo Stadio della Roma, ok a metà da commissione Urbanistica/ Serve altra verifica

La commissione Urbanistica della Capitale ha dato un ok “a metà” al progetto della Roma per la costruzione del nuovo Stadio nel quartiere Pietralata, su un terreno pubblico. La promessa, come riportato da Il Tempo, è che prima di sedersi nella conferenza dei servizi decisoria, il sindaco Roberto Gualtieri dovrà aspettare che l’Assemblea capitolina verifichi l’inserimento nei documenti definitivi di tutte le indicazioni e le richieste espresse dall’Aula.

Il secondo voto in Consiglio è in programma a maggio. Per comprendere quali saranno le integrazioni necessarie, però, bisognerà attendere anche che si esprimano la commissione congiunta Ambiente e Mobilità, quella Patrimonio e le altre competenti. Tra i punti che ormai appaiono certi, in quanto condivisi da consiglieri e giunta, ci sono l’incremento dei parcheggi (al momento il numero individuato non è stato ritenuto sufficiente), la definizione di soluzioni tali da agevolare l’accesso all’ospedale Sandro Pertini, evitando un pericoloso blocco del traffico che già oggi è intenso e la mitigazione dell’impatto acustico sul quadrante.

Nuovo Stadio della Roma, ok a metà da commissione Urbanistica: il commento di Gualtieri

Il parziale ok della commissione Urbanistica rappresenta comunque un importante passo in avanti nel progetto di costruzione del nuovo Stadio della Roma nel quartiere Pietralata. Ad affermarlo, con un tweet, è stato anche il sindaco Roberto Gualtieri: “Continuiamo a lavorare per un’opera importante per il club e per la città”, ha scritto.

“È un passaggio importare su un lavoro importante, che proseguirà nei prossimi mesi. C’è grande attesa per questo impianto ma noi dobbiamo fare le cose bene e con il tempo necessario, non per procrastinare l’opera ma per renderla più solida e certa”, ha aggiunto l’assessore all’Urbanistica, Maurizio Veloccia. È della medesima idea anche il presidente della commissione Tommaso Amodeo: “L’infrastruttura farà da vero e proprio volano per l’economia della città e porterà rilancio e rigenerazione soprattutto all’area Est”, ha affermato.

