Nuovo Stadio Milan e Inter, via a dibattito pubblico su San Siro/ Come partecipare

Un dibattito pubblico andrà in scena sul tema del futuro di San Siro e su quello relativo nuovo Stadio per Milan e Inter: potrà partecipare chiunque, sia in presenza sia online. I 13 incontri aperti a tutti si svolgeranno nel capoluogo lombardo dal 28 settembre al 28 novembre. Il progetto, come riportato dal Corriere della Sera, è stato illustrato questa mattina alla presenza dell’assessore alla Rigenerazione Urbana Giancarlo Tancredi e Andrea Pillon, di Avventura Urbana Srl, nominato coordinatore del dibattito.

“L’obiettivo è quello di presentare alla città la proposta dei due club calcistici Milan e Inter per il nuovo stadio Meazza, raccogliere osservazioni, proposte ed eventuali criticità”, ha sottolineato proprio Andrea Pillon. Cinque incontri saranno “pubblici” e illustreranno gli aspetti più rilevanti degli interventi proposti per la struttura. Cinque invece saranno “di approfondimento” in merito a particolari aspetti della proposta. Infine, ci saranno due giornate dedicate alle “attività nel quartiere” di San Siro con sopralluoghi e laboratori.

Nuovo Stadio Milan e Inter, via a dibattito pubblico su San Siro: le istruzioni per iscriversi

È possibile partecipare al dibattito pubblico sul nuovo Stadio di Milan e Inter e sull’eredità di San Siro sia in presenza sia a distanza. Le informazioni su come iscriversi sono disponibili sul sito ufficiale dell’iniziativa. Il link utile sarà fornito circa una settimana prima di ciascun incontro. È già disponibile quello per l’evento che si svolgerà domani, mercoledì 28 settembre 2022, a Palazzo Marino (sala Alessi).

Le modalità per partecipare al dibattito sono diverse: partecipando attivamente agli incontri pubblici; inviando richieste di chiarimento sulla proposta dello Stadio e sul dibattito pubblico; presentando brevi documenti contenenti suggerimenti e proposte (Quaderni degli attori). Gli organizzatori ritengono importante che durante il confronto voci diverse abbiano la possibilità di essere ascoltate, affinché il Comune di Milano possa tenerne conto nell’ambito delle proprie valutazioni rispetto al progetto.

