Nuovo Stadio Milan/ Incontri positivi tra Attilio Fontana e Gerry Cardinale: ipotesi “La Maura”

NUOVO STADIO MILAN, IPOTESI ZONA “LA MAURA”

Proseguono i contatti per il nuovo stadio del Milan con Gerry Cardinale e Giorgio Furlani, rispettivamente numero uno di RedBird e amministratore delegato dei rossoneri, che hanno avuto un colloquio con il sindaco Beppe Sala circa la costruzione della casa dei sette volte campioni d’Europa, argomento che tiene banco da diverso tempo in casa Milan.

La zona di La Maura è sempre quella destinata al progetto per il nuovo stadio del Milan con due settimane a disposizione per presentarlo da parte di Gerry Cardinale che si è espresso in maniera molto ottimistica: “Stiamo lavorando, è stato un buon incontro”. I tempi, però, sono abbastanza stretti e il lavoro dovrà mantenersi intenso. Importanti passi avanti complici anche i buoni rapporti con la Regione Lombardia che permettono di procedere ad un ritmo spedito al netto netto della grande mole di lavoro da affrontare.

NUOVO STADIO MILAN, LE PAROLE DI SALA E FONTANA

Il Sindaco di Milano Beppe Sala ha fatto il punto circa il nuovo stadio del Milan: “E’ stata confermata la volontà di procedere nella zona di La Maura. Abbiamo una discussione aperta e formale sullo stadio vicino San Siro, ma è chiaro che se non intendono farlo devono farmelo sapere. Devono presentarlo entro due settimane. È una prassi formale per avviare il procedimento. È importante, però, che il processo amministrativo avviato sullo stadio vicino San Siro trovi una definizione. Quando parlo delle condizioni relative al progetto ci sono vari temi e l’ho spiegato alle squadre. Non posso avviare discussioni con il Parco Sud con un interesse informale, mi serve un progetto. Lì c’è un’area verde di spessore, quanto ne rimarrà? Ho appunto bisogno di un progetto per avviare verifiche con la politica e poi con le milanesi. Inter? Con loro non ho parlato. Al momento non manifestano altre opzioni”.

Anche Attilio Fontana, Presidente della Regione Lombardia, ha dato segnali positivi sul nuovo stadio del Milan in zona La Maura, attraverso un post sul proprio profilo Instagram: “Oggi Gerry Cardinale mi ha illustrato il progetto per il nuovo stadio del #milan che vorrebbe realizzare nell’area ‘La Maura’ a Milano. Un incontro cordiale e positivo, per comprendere a pieno le intenzioni della società rossonera per questo importante nuovo progetto. Nel salutarci ci siamo dati appuntamento di ritrovarci a San Siro per la gara di Champions League Milan-Napoli…senza aggiungere altro”.











