Il sindaco Roberto Gualtieri annuncia l'arrivo del nuovo stadio Roma, ormai nelle fasi finali del suo progetto

Le conferme di Gualtieri sull’arrivo del nuovo stadio Roma

In occasione dell’assemblea generale dell’EFC, l’European Football Clubs, tenutasi a Roma, il sindaco della capitale italiana Roberto Gualtieri è tornato a parlare del nuovo stadio Roma dopo un lungo periodo di silenzio sulla vicenda, sulla spinta della notizia data nelle settimane passate della cessione di San Siro a Inter e Milan. Il primo cittadino è da sempre un grande tifoso giallorosso e quindi ha rassicurato con molto piacere il resto dei tifosi che il progetto di un nuovo impianto di proprietà della società giallorossa è ormai arrivato alla sue ultime fasi di progettazione.

Calciomercato Roma News/ Zirkzee per ovviare ai problemi in attacco, Dybala in uscita (10 ottobre 2025)

Come nel caso milanese anche in questa occasione c’è stata un’accelerazione nell’ultimo periodo dovuta alla volontà di avere Roma e il nuovo stadio giallorosso come una delle sedi degli Europei del 2032 che si terranno anche su suolo italiano, e al rischio che questo non accada per l’arretratezza dell’impianto. Il sindaco Gualtieri si è poi sbilanciato dicendo che il progetto porterà uno degli stadi più belli del mondo e che soprattutto permetterà la riqualificazione di un intero quartiere grazie alla creazione di nuovi spazi sportivi aperti e disponibili per tutta la cittadinanza.

Calciomercato Juventus News/ I bianconeri sognano Maignan e Tonali (10 ottobre 2025)

L’augurio di Gualtieri per il nuovo stadio Roma

L’augurio di Gualtieri è che il nuovo stadio Roma possa coincidere con un momento di riapertura e ritorno anche della squadra giallorossa al calcio europeo che conta rispecchiando così la natura cosmopolita della capitale, una città che secondo la sua definizione apre al mondo. Il sindaco si dice poi anche soddisfatto di aver ospitato un evento così importante per il mondo del calcio a cui hanno partecipato il presidente della FIFA, quello della UEFA e il Ministro dello sport Abodi, e che Roma vuole essere sempre di più protagonista nel mondo dello sport.

Calciomercato Napoli News/ Non solo Juanlu per la corsia, Mainoo già a gennaio? (10 ottobre 2025)

Non si sa ancora molto del progetto del nuovo impianto di proprietà dei giallorossi ma dalle parole del sindaco Gualtieri si può facilmente intuire che non sarà condiviso con i cugini biancocelesti della Lazio, che a meno di costruirne uno per loro dovrebbero continuare a giocare allo Stadio Olimpico. Il progetto poi nonostante sia arrivato alle fasi finali è ancora ben lontano dalla sua realizzazione che difficilmente potrà arrivare prima del 2031, a ridosso della competizione UEFA per nazionali che l’Italia ospiterà insieme alla Turchia, così come sarà per lo stadio di Milan e Inter.