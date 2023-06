Nuovo test genetico tumore alla vescica/ In 3 ore rileverà le alterazioni genetiche

La lotta al cancro passa anche attraverso la prevenzione e la tempestività, in modo anche da adottare terapie personalizzate in grado di minimizzare i danni e fermare, se possibile, l’avanzare della malattia. In questo senso si sta muovendo la medicina di precisione. E collegata ad essa vi si può inserire il nuovo test genetico tissutale capace di individuare ogni alterazione genetica legata al tumore alla vescica. Lo scopo sarà quello di consentire ai medici di adottare trattamenti farmacologici a target molecolare.

Questa scoperta arriva a tempo in un periodo storico in cui si sta assistendo ad un incremento della diffusione di questa forma tumorale. Solo nell’ultimo anno si stima, come leggiamo dal Sole 24 ore, un aumento dell’8%, e il tumore alla vescica colpisce oltre 300mila italiani. Il test, in arrivo, è frutto di un accordo di collaborazione tra Diatech Pharmacogenomics e Janssen Pharmaceutica NV, volto a migliorare l’accesso alla medicina di precisione dei pazienti affetti appunto da tumore alla vescica.

Tumore alla vescica: farmaci ‘intelligenti’ per intervenire con anticipo

La medicina sta sempre più spingendo verso nuove tecnologie che si avvalgono perfino dell’intelligenza artificiale. Ecco perchè un test genetico in uno dei tumori più diffusi come quello alla vescica rappresenta un’importante svolta. Di questo parere anche Oliva Alberti, Ceo di Diatech Pharmacogenomics, che ha sviluppato il test in collaborazione con Janssen Pharmaceutica NV: “Negli ultimi anni l’attenzione della ricerca si è sempre più focalizzata sullo sviluppo di nuovi test diagnostici in grado di rilevare le alterazioni geniche di valore predittivo in oncologia.

Allo stesso tempo sono già disponibili e di prossima introduzione un numero sempre maggiore di farmaci ‘intelligenti’ in grado di colpire specifiche mutazioni geniche, con grande impatto positivo sulla qualità della vita dei pazienti oncologici e con l’obiettivo di rendere le patologie tumorali sempre più curabili” . Il test genetico in oggetto è da considerarsi quindi assolutamente innovativo inserendosi in questa direzione.











