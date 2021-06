Nuovo Testamento, il nuovo singolo è Vanity/ In arrivo l’album di debutto New Earth

E’ uscito il nuovo singolo del gruppo dei Nuovo Testamento, il titolo è ”Vanity” e sarà una delle otto tracce del disco in uscita il 30 giugno ”New Earth”. E’ già stato estratto come primo singolo dell’album la canzone ”Michelle Michelle”, uscita il 28 aprile 2021. Gli altri brani del progetto discografico in arrivo del trio sono: The Searcher, Electricity, Golden Boy, Prayers, New Earth, Intuition. L’album vede la produzione del tecnico del suono Maurizio Baggio (The Soft Moon, Boy Harsher e molti altri), con registrazione vocale di Riki e con la voce ospite di B. Sven Gustavson (Spectres, Nouveaux). Si può preordinare sul sito dell’etichetta Avant Records. Entrambi i singoli presentati per lanciare ”New Earth” si contraddistinguono per un sound di altri tempi, se anche il resto del disco avrà questo ritmo, ascoltarlo sarà come ritrovarsi in un attimo all’interno di un pub anni Ottanta a ballare su queste note.

Chi sono i Nuovo Testamento

Nuovo Testamento è il nome scelto da un trio che sta a metà tra Los Angeles e Bologna, composto da membri di Horror Vacui, Sheer Mag, Tørsö, Terremoto e Scarlatto Cremisi. Alla voce è possibile sentire Chelsey Crowley, ai sintetizzatori Andrea Mantione e Giacomo Zatti (già batterista di Verme e Hot Gossip) che in principio avevano scritto le loro tracce cold wave pensando a una voce maschile mentre registravano nel 2019 l’Ep di debutto Exposure. Adesso però, con alcune evoluzioni che ci sono state, il gruppo ha assunto un’innegabile atmosfera synthpop in cui l’amore per l’italo disco ha portato i suoi frutti.

