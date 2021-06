“Nuovo virus potrebbe infettare l’uomo”/ Appello del capo laboratorio Wuhan nel 2015

Clamorosa rivelazione sulla pandemia di Covid-19 da parte di “Vanity Fair”: già nel 2015 il capo del laboratorio di Wuhan e l’esperto dell’Università della Carolina del Nord facevano menzione in un articolo del “nuovo Coronavirus che potrebbe infettare gli esseri umani”. Un avvertimento lanciato a seguito del pericolo rappresentato dalla ricerca sul “guadagno di funzionalità” dopo avere creato una nuova forma di virus, con i due esperti che avevano sottolineato come fosse “potenzialmente troppo rischioso da perseguire”.

Secondo il settimanale, i due ricercatori hanno inserito una proteina di un pipistrello “ferro di cavallo” cinese in un virus della Sars del 2002, originando quindi il patogeno che avrebbe potuto infettare le cellule umane e che sarebbe alla base dell’emergenza sanitaria internazionale contro cui l’umanità combatte da inizio 2020. “Sulla base di questi risultati – scrivevano gli scienziati nell’articolo –, i gruppi di revisione scientifica possono ritenere che studi simili che costruiscono virus chimerici basati su ceppi circolanti siano troppo rischiosi da perseguire, poiché non si può escludere una maggiore patogenicità nei modelli di mammiferi”.

CAPO LABORATORIO WUHAN ANNUNCIÒ LA PERICOLOSITÀ DI UN NUOVO VIRUS

“Vanity Fair” ha spiegato che il capo del laboratorio di Wuhan, Shi Zhengli, e l’epidemiologo Ralph Baric erano tra i quindici autori del rapporto sulla ricerca sui nuovi Coronavirus. In particolare, quello studio aveva lo scopo di sollevare dubbi e ammonire il mondo relativamente a “un potenziale rischio di ricomparsa di Sars-CoV da virus che attualmente circolano nelle popolazioni di pipistrelli”. Secondo il settimanale, il laboratorio di Wuhan aveva riscontrato numerosi problemi connessi alla sicurezza e alla manutenzione delle strutture che gestiscono centinaia di ceppi di Coronavirus di pipistrello. Nel 2019 lo scienziato Yuan Zhiming descrisse “le carenze diffuse nella formazione sulla biosicurezza nei laboratori cinesi di livello 3 di sicurezza”, osservando che “la maggior parte dei laboratori non ha ingegneri e manager specializzati nella biosicurezza. I costi di manutenzione sono generalmente trascurati; diversi laboratori di alto livello hanno fondi operativi insufficienti per processi di routine”.

