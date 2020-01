Nuovo volantino Esselunga 2-15 gennaio 2020/ Offerta Huawei P smart a 129 euro

Con l’inizio del nuovo anno torna puntuale l’appuntamento con le offerte post Capodanno e quindi anche col volantino di Esselunga: è infatti disponibile da poche ore, con durata da oggi giovedì 2 gennaio e per due settimane fino a mercoledì prossimo 15 gennaio il volantino della catena di supermercati lombarda che propone tutta una serie di promozioni e sconti che oscillano tra il 30, il 40 e il 50% e che riguardano in particolar modo gli appassionati di device e hi-tech. Infatti, dopo le abbuffate -in tutti i sensi- tra cenoni e acquisti, sta per partire il periodo dei saldi ed Esselunga ripropone delle offerte legate proprio agli smartphone e in questo caso in relazione a uno dei prodotti più venduti di Huawei e più precisamente di un modello di fascia entry level che può essere acquistato a meno di 150 euro.

NUOVO VOLANTINO ESSELUNGA 2020: IN OFFERTA UNO SMARTPHONE HUAWEI

Nel nuovo volantino dell’Esselunga, il primo proposto per questo 2020, infatti viene messa in evidenza la proposta dello Huawei P Smart al costo di soli 129 euro: come detto si tratta di uno smartphone non certo top gamma ma che per le caratteristiche tecniche dichiarate può rappresentare un affare per chi ha intenzione di cambiare il proprio device ma senza spendere troppo. Il modello proposto nel volantino dell’Esselunga è quello con in dotazione 32 Gb di memoria fisica e altri 3 GB di Ram: inoltre questo P Smart monta pure una doppia fotocamera da 13+2 Megapixel e una “selfie-came” da 8, mentre il display è un 5,65 pollici Full HD; a proposito del “cuore”, si parla di un microprocessore Hi Silicon Krini 659 con frequenza compresa nel range 1,7-2,36 Ggz mentre il sistema operativo di cui è equipaggiato è un Android 8.

