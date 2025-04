Tra i borghi che hanno avuto l’onore di finire in sfida come Borgo dei Borghi 2025 vi è la pittoresca Nus, nel cuore della splendida Valle d’Aosta. Nus è una piccolissima cittadina di circa 3 mila abitanti nella valle centrale della Dora Baltea, a una decina di chilometri dal capoluogo di regione, ricca di bellezze naturali che la rendono un luogo affascinante e coinvolgente.

Grado, Gorizia/ Finalista a Il Borgo dei Borghi 2025: il mare e la laguna, tra arte e storia antichissime

Nus, Valle d’Aosta: “…e quindi uscimmo a riveder le stelle”

Nus è un importante centro per la ricerca scientifica. In particolare, nella frazione di Legnan, si trova l’Osservatorio Astronomico della Regione Autonoma Valle D’Aosta e Planetario, un punto strategico per l’osservazione del cielo, in quanto favorito dall’assenza di inquinamento luminoso. Studiosi e semplici appassionati giungono qui da ogni dove per guardare le stelle da una vista privilegiata.

Montechiarugolo, Parma/ Finalista a Il Borgo dei Borghi 2025: eccellenze gastronomiche e bellezze artistiche

Tra monumenti storici e folklore: la cultura valdostana a Nus

La storia di Nus è racchiusa nell’imponente e sfarzoso Castello di Nus, un edificio risalente all’XI secolo che, dall’alto delle sue mura, permette di spaziare con lo sguardo in tutta la valle circostante e dove sovente vengono realizzate rievocazioni storiche che attirano curiosi e appassionati da tutta la zona. Visitando Nus è possibile scoprire la cultura autentica valdostana, infatti ogni anno questo borgo è palcoscenico di numerosi eventi folkloristici che mantengono vive le tradizioni del luogo.

Tra questi, uno dei più famosi è la Bataille de Reines, caratterizzato dalla sfida tra mucche di razza valdostana pezzata nera o rossa per eleggere la Regina delle Corna. ll vero punto di forza di questa città, però, sono i suoi paesaggi mozzafiato: le Alpi incorniciano questa cittadina in un abbraccio gentile, rendendola una location molto amata dagli amanti dell’escursionismo e della mountain bike, ma anche di chi è alla ricerca di un po’ di tranquillità, con i suoi boschi ombrosi e silenziosi e la frizzante aria di montagna.

Scarperia, Firenze/ Finalista a Il Borgo dei Borghi 2025: tra gli autodromi più importanti e tante sorprese

Nus, inoltre, è il punto di partenza perfetto per chi desidera scoprire il Parco Nazionale del Gran Paradiso, approfondendo la flora e la fauna di questo habitat naturale. In ultimo, ma non per importanza, Nus è anche patria di golosi piatti tipici della tradizione, come la polenta calda e avvolgente, accompagnata con formaggi e salumi del luogo, tra cui la fontina e il boudin. Nus è a tutti gli effetti un vero e proprio gioiello nascosto tra le montagne della Valle d’Aosta: storia antica, paesaggi mozzafiato e piatti prelibati, sono solo alcune delle caratteristiche di questo splendido borgo da visitare almeno una volta nella vita. In attesa dell’annuncio del vincitore della trasmissione il Borgo dei Borghi 2025, qui un video con le immagini di Nus