Nut Job 2 – Tutto molto divertente Italia 1/ Trama e cast del film con lo scoiattolo Spocchia, 11 maggio 2024

Nut Job 2 – Tutto molto divertente, diretto da Carl Brunker

Sabato 11 maggio, in seconda serata su Italia 1, verrà trasmesso il film Nut Job 2 – Tutto molto divertente. Il titolo d’animazione è stato realizzato tra Canada e Stati Uniti nel 2017 ed è liberamente ispirato al cortometraggio Spocchia lo scoiattolo ed è il sequel di Nut Job – Operazione noccioline, del 2014. Il soggetto è di Will Arnett, col montaggio è di Paul Hunter, musiche di Heitor Pereira e distribuzione in Italia della Notorious Pictures.

Eurovision 2024, si ritiano Portogallo, Svizzera, Irlanda e Regno Unito?/ Il motivo della protesta

Regia e sceneggiatura sono curate da Carl Brunker, noto anche per Fuga dal pianeta Terra, Bigfoot Junior, Arctic – Un’avventura glaciale e la serie cinematografica di Paw Patrol. Will Arnett è anche il doppiatore del personaggio principale e si è fatto apprezzare nella serie televisiva Arrested Development – Ti presento i miei. Con lui ci sono Katherine Heigl, Bobby Moynihan, Bobby Cannavale e Jackie Chan. Nel team di doppiatori italiani, vanno menzionati Fabrizio Vidale, Barbara De Bortoli, Luigi Ferraro, Oreste Baldini e Francesco Venditti.

DIRETTA FINALE EUROVISION 2024/ Scaletta, classifica e vincitore: Olanda squalificata, rischia anche Irlanda?

La trama del film Nut Job 2 – Tutto molto divertente: Spocchia contro il sindaco di Liberty

Nut Job 2 – Tutto molto divertente si concentra ancora una volta sullo scoiattolo Spocchia e sulla sua allegra brigata di amici. Loro si sono nutriti per diversi anni presso un negozio di noccioline ormai abbandonato, ma tutto cambia quando lo stabile viene messo a serio repentaglio in seguito a un improvviso incendio.

Gli animali sono rimasti senza cibo e Spocchia parte insieme ad Amico per trovare qualcosa da mangiare. Come se non bastasse, il sindaco di Liberty Park, Percival J. Muldoon, vuole trasformare l’area in un parco dei divertimenti per intascare tanti soldi, cacciando anche gli animali locali. Dopo un iniziale tentativo di fuga, questi ultimi decidono di lottare per difendere il territorio e mettono in fuga gli operai, ma a loro volta sono minacciati da un team di sterminatori inviati dal primo cittadino.

Amici 2024, Martina Giovannini: "Fidanzata con Kumo? C'è sempre stato ma..."/ Rivelazione a Verissimo

Le creature scappano e Sottiletta viene sequestrata dalla crudele Heather, figlia del sindaco. Spocchia e Amico partono con l’obiettivo di salvarla, mentre i loro amici cercano una nuova dimora, ma sono costretti ancora a scappare. Sottiletta viene trovata e liberata, ma Amico si fa male e perde conoscenza, ma solo temporaneamente. Il nuovo scopo è evitare che il luna park venga realizzato e gli animali fanno tutto ciò che serve per riuscire nel loro intento.











© RIPRODUZIONE RISERVATA