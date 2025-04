Nut Job 2 – Tutto molto divertente, film su Italia 1 diretto da Callan Brunker

Domenica 6 aprile 2025, nel pomeriggio di Italia 1, alle ore 16:25, è in programmazione il film d’animazione del 2017 Nut Job 2 – Tutto molto divertente. Si tratta del sequel di Nut Job – Operazione noccioline e la regia è di Callan Brunker, animatore che ha lavorato come storyboarder per molti film di successo della Illumination Entertainment come Cattivissimo Me e Pets – Vita da animali, qui al suo secondo lungometraggio come regista. Le musiche sono di Heitor Pereira, anche lui compositore frequente dei film Illumination.

La voce del protagonista del film Nut Job 2 – Tutto molto divertente, Spocchia, è quella di Will Arnett, attore e doppiatore canadese noto soprattutto per aver interpretato la parte di G.O.B. nella serie tv Arrested Development – Ti presento i miei e per aver prestato la voce a BoJack Horseman nell’omonima serie tv d’animazione.

L’altra protagonista del film è Andie, la cui voce è di Katherine Heigl, attrice statunitense nota per aver interpretato la dottoressa Izzie Stevens nella serie tv Grey’s Anatomy.

Tra i doppiatori di spicco c’è anche Bobby Cannavale, che presta la voce a Franky, protagonista in film come Il collezionista di ossa, Shall We Dance?, Blue Jasmine, Ant-Man e The Irishman. Altro doppiatore di spessore è Jackie Chan, voce del signor Feng, protagonista di film di successo come I 3 dell’Operazione Drago, Jacky Chan: la mano che uccide, Pallottole cinesi e Colpo grosso al Drago Rosso – Rush Hour 2. Nella versione italiana non ci sono nomi di attori conosciuti, ma professionisti del doppiaggio.

La trama del film Nut Job 2 – Tutto molto divertente: una sfida ecologista con la rivincita degli animali sull’uomo

Nut Job 2 – Tutto molto divertente si sviluppa attorno alle avventure di un gruppo di animali del parco, guidati dallo scoiattolo Spocchia, che devono affrontare una serie di sfide dopo che il loro rifugio sicuro, un negozio di arachidi, esplode. Questo evento costringe gli animali a tornare a cercare cibo nel parco, come suggerito da Andie, che sostiene che vivere di risorse naturali sia la loro vera natura.

Nel frattempo il sindaco corrotto Percival J. Muldoon pianifica di trasformare il parco in un luna park per aumentare i profitti della città. Gli animali, inizialmente inclini a fuggire, vengono incoraggiati da Spocchia a combattere per difendere il loro habitat. Nonostante un primo successo contro gli operai, gli animali sono costretti a ritirarsi quando il sindaco assolda degli sterminatori.

Durante la fuga, Sottiletta viene catturata dalla figlia del sindaco, Heather, e dal suo cane Franky. Spocchia e Amico si avventurano nella casa del sindaco per salvarla, mentre Andie e i fratelli marmotta cercano un nuovo rifugio, scoprendo che l’altro parco è stato trasformato in un campo da golf.

Dopo aver liberato Sottiletta, Spocchia racconta la storia di come ha conosciuto Amico, rafforzando il legame tra gli animali. Decidono di sabotare l’inaugurazione del luna park, ma vengono catturati dagli sterminatori. Spocchia, l’unico a sfuggire, cerca aiuto in città e convince il signor Feng e la sua colonia di topolini esperti in arti marziali a unirsi alla loro causa.

Con l’aiuto dei topolini, gli animali riescono a ribaltare la situazione e a sconfiggere il sindaco e i suoi alleati. Sottiletta confessa il suo amore a Franky e il sindaco viene arrestato per violazioni della sicurezza pubblica. Alla fine il parco viene ricostruito, gli animali tornano a viverci, Franky e Sottiletta hanno insieme 3 cuccioli e Spocchia e Andie diventano compagni per la vita.