Nut job 2 Tutto molto divertente/ Video, su Italia 1 il simpatico cartone animato

Nut job 2 Tutto molto divertente va in onda su Italia 1 per la prima serata di oggi, sabato 4 aprile, a partire dalle ore 21:25. Si tratta di una pellicola che è stata realizzata grazie ad una coproduzione internazionale tra Stati Uniti, Canada e Corea del Sud nel 2017 da diverse case cinematografiche tra cui la Warner Bros Pictures e la Lions Gate. La regia è stata curata da Callan Brunker, il soggetto è stato ideato è scritto da Will Arnett mentre la sceneggiatura porta la firma di Bob Barlen, Scott Brindley e lo stesso regista. Il montaggio è stato realizzato da Paul Hunter, le musiche della colonna sonora sono state scritte e composte da Heitor Pereira mentre la storyboard è stata realizzata da Jeff Dickson.

Nut job 2 Tutto molto divertente, la trama del film

Ecco la trama di Nut job 2 Tutto molto divertente. Spocchia è un scoiattolo che ha come principale esigenza quella di procacciarsi il necessario per vivere. In particolare dopo quanto successo nel primo capitolo di questa piccola saga cinematografica, Spocchia insieme ai suoi amici ora può disporre dell’intero negozio di noccioline all’interno del quale praticamente ci sono viveri che possono consentire a tutti di vivere senza alcun problema per tutta la loro esistenza. Purtroppo le cose cambieranno in maniera radicale non appena un terribile incidente distruggerà non solo in negozio ma anche e soprattutto le scorte presenti al suo interno. A questo punto per Spocchia e gli altri amici si dovrà per forza di cose lasciare il negozio e tornare a vivere nel loro amato parco che peraltro è anche la loro casa natale.

Tuttavia anche qui ci saranno delle problematiche da superare in quanto il sindaco della città, essendo una persona particolarmente cinica e soprattutto per niente amante della natura e dello spazio verde, ha deciso di mettere in essere un bando comunale con cui vorrebbe incaricare una ditta di occuparsi della dismissione del parco e quindi della realizzazione di una struttura commerciale che possa permettere alla cittadinanza di trarne benefici dal punto di vista economico. A questo punto toccherà a Spocchia e i suoi inseparabili amici occuparsi della vicenda ed in particolar modo di trovare una soluzione che possa permettere loro di salvare il parco che quindi rappresenta la loro casa. Naturalmente la cosa non sarà delle più semplici e soprattutto non mancheranno gli ostacoli da superare.

Video, il trailer di Nut job 2 Tutto molto divertente

