Nutella Biscuits/ I nuovi biscotti Ferrero con la crema, in risposta ai Pan di Stelle

Stanno per arrivare i Nutella Biscuits, i biscotti ripieni di Nutella. Ad annunciarlo è stata la Ferrero, l’azienda che produce la crema spalmabile più amata dagli italiani, e non solo. Il dolcetto inedito non è frutto di una scelta d’impeto, ma bensì di 10 anni di ricerche e di ben 120 milioni di euro investimenti, come riportato dai colleghi di Tiscali. I biscotti verranno prodotti in Basilicata, nello stabilmente di Balvano, e hanno permesso l’assunzione di 150 nuovi lavoratori, di conseguenza quello dei Nutella Biscuits sarà un progetto nobile oltre che delizioso. Obiettivo della Ferrero è quella di diventare la nuova leader del mercato dei frollini, con le nuove prelibatezze che sbarcheranno nei primi giorni del prossimo mese su tutti gli scaffali. Come fa sapere la Ferrero, i dolcetti coniugheranno “la croccantezza e friabilità tipiche dei frollini al gusto e alla consistenza della Nutella, che rappresenta il 40% del prodotto. L’impasto è fatto con ingredienti selezionati, quali la farina di frumento e lo zucchero di canna”.

L’AD DI FERRERO E LA SODDISFAZIONE PER I NUTELLA BISCUITS

Soddisfatto l’ad di Ferrero, Alessandro d’Este, che intervistato dal Sole 24 Ore sui Nutella Biscuits ha specificato: “Chiedendo ai consumatori italiani qualche mese fa se conoscevano il prodotto, il 66% di loro diceva che conosceva il prodotto pur non avendolo mai visto, i consumatori – ha aggiunto – si ritroveranno per le mani un frollino di frumento e zucchero di canna farcito con Nutella e chiuso da un disco di pasta frolla, che richiama nella forma come nel gusto i prodotti della nostra pasticceria artigianale”. Un prodotto che sposa in pieno la filosofia del grande patron Michele Ferrero, ha ricordato D’Este, il cui obiettivo era quello di “non avere concorrenti e fare prodotti talmente nuovi che non potessero essere imitati dai concorrenti”. In questi giorni il prodotto viene offerto in omaggio a Milano, poi, a partire dal prossimo mese, sarà disponibile in ben 4mila punti vendita da nord a sud.

