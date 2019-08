Nutrizionista, medico o biologo cosa scegliere?/ Una guida per la dieta perfetta

Vi volete sottoporre a una dieta, ma non sapete se rivolgervi a un nutrizionista, un medico o un biologo? Il Quotidiano Sanità è sceso nei dettagli di questo annoso dilemma, riuscendo a fornire informazioni che possono tornare sicuramente utili. La prima distinzione netta da fare è quella tra un dietista e un nutrizionista. Il laureato in dietistica ha un profilo professionale decisamente definito, mentre non esiste una norma dello Stato per riconoscere il nutrizionista quale professionista sanitario. Immediatamente è arrivata però la risposta da parte dell’Onb (Ordine Nazionale dei biologi) in attesa che sia il legislatore a definire tutto con maggiori dettagli. Diventa dunque fondamentale, per evitare problemi di salute, rivolgersi allo specialista giusto evitando così fastidiosi problemi.

Nutrizionista, medico o biologo cosa scegliere?

Il Fatto alimentare sottolinea come siano da tralasciare i “Nutrizionisti” che di professione sono “giornalisti, casalinghe o personal trainer”. Consiglia dunque per seguire una dieta di rivolgersi alle tre figure mediche attive secondo il sistema sanitario nazionale e cioè dietista, biologo e medico. Il dietista è una figura che non si presta a possibili equivoci, ma è comunque un nutrizionista e cioè esperto in nutrizione su persone malate e sane. Molti medici invece che si occupano di nutrizione si fregiano, da soli, del titolo di nutrizionisti indipendentemente poi dal percorso di studio che hanno fatto. Infine il biologo nutrizionista è chiunque si iscriva all’albo A dopo aver fatto l’esame di Stato.

