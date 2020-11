Nuvola, il cane morto di Benedetta Rossi/ “Dopo tanto dolore, arrivato Cloud”

Sono stati giorni difficili gli ultimi per Benedetta Rossi e non solo per via del lockdown un po’ come tutti gli italiani, ma perché lei e il marito Matteo Gentili hanno perso il loro amato cane Nuvola. Dopo la sua morte la food blogger si era lasciata andare ad un lungo sfogo social, i social da cui si era allontanata proprio per godersi gli ultimi momenti insieme al suo amato cane che aveva dei problemi da un po’ di tempo e che aveva difficoltà a camminare e utilizzava un carrellino per spostarsi fino a quando non ha deciso di affidarla ad un amico osteopata che gli aveva dato un piccolo sollievo ma alla fine c’è stato poco da fare e Benedetta Rossi sui social scriveva: “Da lui ho imparato l’amore puro, la fedeltà profonda, l’amicizia incondizionata e porterò sempre con me questo valori”.

Nuvola, il cane morto di Benedetta Rossi, l’annuncio choc sui social e poi l’arrivo di Cloud

Adesso nella sua vita, però, c’è Cloud, proprio Nuvola in inglese, e sul suo volto e su quello del marito è tornato il sorriso. Lei stessa, sempre sui social, rivela a riguardo: “Dopo la perdita di Nuvola abbiamo ricevuto migliaia di messaggi… casualmente ne ho aperto uno in cui c’era un link che rimandava ad un’associazione canina. È apparsa la foto di una cucciolata e tra i cagnolini ce n’era uno identico a Nuvola, che si chiamava Cloud, ovvero Nuvola in inglese.. mi hanno detto che erano quasi tutti prenotati tranne uno, Cloud. Alla tripla coincidenza, ho capito che era destino e abbiamo fatto le carte per l’adozione”. Il destino ha regalato una famiglia a Cloud e un sorriso sul volto dei suoi padroni che posano sui social con lui tra risate musini strani.



