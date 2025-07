Nvidia è la prima azienda al mondo a raggiungere una capitalizzazione di 4 trilioni di dollari: crescere, grazie a IA e data center, anche ARM

Nella giornata di oggi il colosso tecnologico Nvidia ha raggiunto una capitalizzazione di mercato pari a 4 trilioni di dollari, segnando il record assoluto nella storia dei mercati e staccando di gran lunga Apple e Microsoft che da tempo stagnano alla quota (comunque impressionante) di più di 3 trilioni di dollari; tutto mentre anche la – un tempo piccola – startup ARM che si pone nel medesimo mercato di Nvidia ha segnato l’ennesima crescita della sua storia recente.

Partendo dal successo commerciale di Nvidia, secondo le analisi di Reuters le sue azioni sono oggi quelle più remunerative e apprezzate di Wall Street con un valore nominale di 164 dollari e una crescita del 2,4% sospinta in larghissima parte dalla produzione dei processori oggi impiegati per l’intelligenza artificiale, il gaming e – più in generale – i computer e i personal computer di ogni tipo; il tutto recuperando circa il 74% del valore rispetto ai minimi toccati ad aprile durante la fase calda della battaglia commerciale sui dazi di Trump.

Al contempo, mentre Nvidia si ancora saldamente sulla vetta delle aziende con maggiore capitalizzazione nei mercati, anche Microsoft e Apple hanno segnato una positiva crescita: l’azienda famosa per Windows (che comunque rappresenta solo una parte trascurabile dei suoi guadagni), in particolare, nell’ultimo periodo ha segnato un rialzo dell’1,3% nel valore delle sue azioni – oggi nominalmente pari a 503 dollari – e vanta una capitalizzazione pari a 3 trilioni e 750 miliardi di dollari; mentre il produttore di “melafonini” si è ferma a 3,12 trilioni.

ARM sfida Nvidia sul mercato dei data center: “In 4 anni vendite moltiplicate di 14 volte”

Insomma – come dicevamo prima -, nel mondo tech sembrano essere i processori quelli a riscuotere oggi il maggior successo permettendo a un’azienda come Nvidia (un tempo nota soprattutto tra gli appassionati di tecnologia per le sue ottime prestazioni nel gaming su computer) di superare colossi che hanno alle spalle storie e successi ben più lunghi: una dinamica che, peraltro, si riscontra in realtà più piccole dedicate alla produzione di chip.

Oltre a Nvidia, infatti, anche la competitor ARM sembra essere sempre più presente sul mercato, conquistando in particolare quello dei cellulari e dei dispositivi mobile grazie alle sue prestazioni eccellenti con consumi estremamente contenuti; mentre si fa sempre più strada anche nel campo dell’IA e dei data center: secondo le informazioni in mano a Reuters, infatti, nell’ultimo anno la moltiplicato di 14 volte la sua presenza sul mercato dei data center rispetto al 2021, raggiungendo la quota di 70mila chip venduti; mentre sono più di 9 milioni quelli utilizzati sulle macchine mobile.