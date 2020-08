Nyome Nicholas-Williams, Instagram cancella foto della modella curvy/ “Mio corpo…”

Nyome Nicholas-Williams, modella curvy inglese, ha denunciato la rimozione di una sua foto da Instagram. “Perché il mio corpo viene sempre censurato?”, si è sfogata la 28enne che ha deciso di lavorare con il proprio corpo diventando un’affermata modella curvy e lavorando con marchi importanti come Adidas e Dove. Lo scatto rimosso da Instagram è stato realizzato dal fotografo Alexandra Cameron. Nella foto, Nyome Nicholas-Williams posava in topless, con un braccio posizionato sul seno per coprirlo. Una foto che ha scatenato l’entusiasmo dei suoi followers, ma che è stata rimossa da Instagram che si è succesivamente scusato per l’accaduto. “I contenuti sono stati rimossi per errore, li abbiamo riattivati e abbiamo continuato a ripristinare anche i contenuti correlati per evitare che ne venissero rimossi altri”, sono state le scuse ricevute dalla modella.

Nyome Nicholas-Williams, lo sfogo dopo la foto cancellata da Instagram: “Uno shock”

Nonostante le scuse ricevute da Instagram, Nyome Nicholas-Williams, come scrive il Guardian, si è lasciata andare ad uno sfogo svelando di essere stata spiazzata dalla decisione di Instagram di cancellare una sua foto. “Milioni di foto di donne bianche e molto magre si possono trovare ogni giorno su Instagram, ma una donna nera e abbondante che celebra il suo corpo viene bandita? Per me è stato uno shock, mi sento come se fossi stata silenziata”, ha fatto sapere la modella curvy. Gli utenti si sono immediatamente schierati dalla parte di Nyome lanciando l’hashtag #IwanttoseeNyome. “Non appena ci siamo resi conto che i contenuti di @curvynyome erano stati rimossi per errore, li abbiamo riattivati e abbiamo continuato a ripristinare anche i contenuti correlati per evitare che ne venissero rimossi altri. Siamo dispiaciuti per questo errore e per il disagio causato”, ha poi fatto sapere un portavoce di Instagram come riporta HuffPost.





