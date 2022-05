Nyt “Intelligence Usa ha aiutato ad uccidere generali russi”/ Pentagono smentisce

Secondo il New York Times, autorevole quotidiano degli Stati Uniti, il ruolo dell’esercito americano nella guerra fra Ucraina e Russia non sarebbe solo indiretto ma primario. Il giornale della Grande Mela ha infatti riportato nelle scorse ore la notizia che gli Usa avrebbero fornito importanti informazioni di intelligence agli ucraini, che avrebbero permesso agli stessi di colpire e uccidere numerosi generali russi, morti negli ultimi due mesi proprio durante il conflitto ucraino.

Dugin "Putin pronto pure a guerra nucleare"/ "Papa insignificante, Occidente tossico"

Il New York Times cita alti dirigenti dell’esercito a stelle e strisce, senza comunque fare nomi, ricordando che gli ufficiali ucraini sostengono di aver eliminato circa 12 generali di Mosca al fronte, un numero che ovviamente ha stupito gli analisti militari di tutto il mondo. Sempre secondo quanto emerso sul quotidiano, l’America avrebbe condiviso la localizzazione e altri dettagli importanti riguardanti i quartieri generali mobili russi, che cambiano di continuo. In possesso di tali dati geografici i militari di Zelensky hanno combinato le propri informazioni di intelligenze, comprese le intercettazioni delle comunicazioni, per identificare appunto gli alti ufficiali russi e ucciderli o ferirli.

Von der Leyen: "Vogliamo che l'Ucraina vinca la guerra"/ "La Russia sta affondando"

GUERRA IN UCRAINA, INTELLIGENCE USA “A FIANCO” DI KIEV, IL PENTAGONO SMENTISCE

In ogni caso le fonti del Pentagono hanno assolutamente smentito qualsiasi tipo di coinvolgimento, a cominciare da quello riguardante il capo di stato maggiore russo Valery Gherasimov. E a proposito di quest’ultimo è sorto un vero e proprio giallo, visto che lo stesso, l’ufficiale in uniforme più alto in grado della Russia (è in possesso dei famosi codici nucleari), sarebbe stato ferito in modo non grave in Ucraina.

Il capo di stato avrebbe visitato le postazioni in prima linea nell’Ucraina orientale per rinvigorire l’offensiva russa, e in occasione della stessa visita sarebbe sfuggito ad un attacco ucraino contro una scuola controllata dai russi e riutilizzata come base militare in quel di Izyum. In quell’occasione sarebbero morti circa 200 soldati e un generale, mentre Gherasimov sarebbe rimasto solamente ferito.

Generale Bertolini "Zelensky? Occidente lo ha illuso"/ "Guerra nucleare? Rischio c'è"

© RIPRODUZIONE RISERVATA