Nyv/ Boccia la proposta di Gabry Ponte: “Io deludo le aspettative e…” (Amici 2020)

Nyv è l’ugola d’oro di Amici 19 ma a quanto pare c’è qualcosa che ancora la blocca, la stessa che le ha fatto rischiare di non arrivare al serale e prendere la maglia verde. La cantante è sicuramente completa e non solo per via della sua voce ma anche per quello che riesce a fare con gli strumenti e la produzione dei brani, e allora cos’è che non la fa salire sul palco al 100% delle sue capacità? Ancora una volta i giudizi dei giudici sono sempre quelli dell’inizio di questa fase serale. Gabry Ponte la trova potente e completa ma come una Ferrari che cammina con il freno a mano tirato. Stessa cosa pensano Vanessa Incontrada e Loredana Bertè che continuano a vederla bloccata, con un muro davanti quando “potrebbe arrivare con una freccia dritta al cuore”. La cantante ha accolto il giudizio di tutto con la sua solita maturità e dando loro ragione perché anche lei sente che è lo stesso.

NYV LOTTA CONTRO I SUOI FANTASMI AD AMICI 19

Da sempre Nyv sta provando a combattere questi suoi fantasmi e anche in questa settimana, in vista del terzo serale di Amici 19 in onda questa sera, si è preparato molto lavorando in sala proprio a questo suo problema. La vocal coach continua ad invitarla ad aprirsi ad affrontare il palco e anche chi la guarda senza chiudersi nel suo mondo e lei stessa le ha riconosciuto dei passi in avanti, cosa ne sarà questa sera in questa nuova puntata? L’assenza del pubblico in studio forse continuerà a giocare a suo favore soprattutto quando Nyv sarà chiamata a sentire ancora di più la gara affrontando i suoi compagni in un medley dei brani di Massimo Ranieri. La notizia di questa comparata è arrivata come un fulmine a ciel sereno in casa proprio su richiesta di Loredana Bertè e ha trovato Nyv pronta a mettersi in gioco ma con qualche dubbio: “E’ bello ma sarà dura”.

NYV BOCCIA LA PROPOSTA DI GABRY PONTE

Altra storia, invece, la proposta di Gabry Ponte. Il giudice, in seguito alla diatriba tra Alessandra Celentano e Vanessa Incontrada, ha chiesto alla produzione di poter votare le esibizioni dei ragazzi per tutta la serata lasciando fuori proprio i voti dei professori e anche quelli del pubblico a casa. Ponte vuole non solo votare durante la gara ma anche nelle fase eliminatorie senza tenere conto del percorso dei ragazzi e del loro storico ma basandosi su quello che vedremo sul palco. Nyv ha bocciato la proposta di Gabry Ponte al grido di: “Io deludo sempre le aspettative, se le deludo però vado a casa in questo modo”. In molti sono d’accordo con Nyv convinti che i preferiti dei giudici possano andare avanti mentre gli altri potrebbero perdere tutto.



