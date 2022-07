Nyv/ Da Amici alla collaborazione con Bob Sinclair in “Borderline”

Nyv e la collaborazione con Bob Sinclair in “Borderline”

Nyv è tra gli ospiti del Tim Summer Hits 2022 con il brano “Borderline”, una importante collaborazione con il dj francese David Guetta. La giovane cantante di origine marocchina si è fatta conoscere nel programma di successo “Amici di Maria De Filippi”. Quest’estate è tornata sulle scene musicale con il brano “Borderline”, una importante collaborazione con il dj e producer francese Bob Sinclair che non ha avuto alcun dubbio nel scegliere proprio la giovane cantante. “A volte la forma più pura di talento può incrociare il percorso di vita dell’artista e del produttore. NYV fa parte di questa famiglia. Mi ha contattato un anno fa per farmi ascoltare i suoi brani italiani creati per un’etichetta musicale locale. Ho sentito subito che non era contenta della direzione artistica dettatale” – ha detto Sinclair.

Non solo, il dj producer ha aggiunto: “NYV è un’autrice di talento, compositrice e artista multi strumentale. Dopo diversi scambi a distanza tra Parigi e Milano, sono riuscito a infonderle fiducia affinchè potesse crescere nel suo universo. In poche settimane, mi ha inviato il demo di “Borderline”. È un brano molto potente, pieno di emozioni erotiche, che racconta la storia di una relazione alla “50 Sfumature di Grigio”. Il mio desiderio di produrre questo singolo ha dato vita alla nostra prima collaborazione insieme”.

Prima di duettare con Bob Sinclair, Nyv si è fatta conoscere ed apprezzare dal grande pubblico per essere stata alunna nella scuola di Amici di Maria De Filippi. Intervistata da spettacolonews.com, la giovane cantante ha parlato così dell’esperienza televisiva di Amici: “èstato un percorso che mi ha fatta mettere in discussione più volte, ma come ho detto nelle ultime puntate, credo che sia proprio grazie alla persona che sono (con tutti i pregi e difetti) che riesco a vivere la musica in questo modo”.

La cantante ha poi precisato: “forse non sarò da grande schermo, ma il momento in cui tengo gli occhi chiusi ed entro in quella gigantesca bolla che mi emoziona, io, non la cambierei con nient’altro. Per me quello è un momento troppo magico, dove finalmente tutto può uscire e per questo voglio difenderlo. Magari un giorno sarò in grado di viverlo con gli occhi aperti, ma in questo momento, non essendo ancora capace, sarebbe stata solo una forzatura. Giorno dopo giorno lavoro su me stessa ma con l’intento di ricercare cose che non conosco. Non voglio vivere questo mio essere introversa come un limite, ma come una caratteristica”.

