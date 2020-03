Nyv/ Dice no alle lezioni e risponde a tono a Rudy Zerbi, è in bilico? (Amici 2020)

NYV E’ IN CRISI NETTA AD AMICI 2020, ARRIVERA’ IN FINALE?

Nyv è in crisi netta. Ad un passo dalla semifinale di Amici 2020 in onda questa sera su Canale5 sembra proprio che la cantante si sia arenata sulle sue certezze e non abbia più voglia di cedere. Quella ragazza che commossa e felice aveva trovato la sua stanza dei giochi in sala con tutti gli strumenti a sua disposizione per spaziare e sognare forse non esiste più. Nyv appare un po’ fredda e distaccata forse colpita dai continui commenti negativi sul suo essere sul palco. In molti continuano a farle notare la questione degli occhi chiusi e del muro che si alza e la stessa Alessia Marcuzzi, ospite speciale venerdì scorso, ha detto lo stesso distinguendo però i momenti in cui è bello farlo e altri in cui questo crea un po’ di disagio in chi ascolta. Anche questa volta Nyv aveva incassato senza battere ciglia portando a casa la maglia della semifinale contenta soprattutto dopo aver avuto modo di parlare con la sorella, e poi?

LO SCONTRO “A DISTANZA” CON RUDY ZERBI

Ancora una volta in casetta l’umore di Nyv è cambiato soprattutto quando sono arrivati i giudizi dei professori e, in particolare, quello di Rudy Zerbi. Il professore continua a non capirlo e non ama molto questa sua voglia di continuare a nascondersi perché arriverà il momento di lasciare la scuola e affrontare il pubblico, la stampa e gli addetti ai lavori, cosa farà a quel punto? Nyv ad Amici 2020 non ha preso bene le sue parole e si è lasciata andare ad una dura risposta in cui ha ammesso che tra lei e Zerbi non c’è mai stato un grande feeling: “Grazie Rudy per quello che pensi riguardo la mia qualità artistica e grazie anche per quello che pensi sul mio essere altalenante. Quello che so di me stessa, in modo molto chiaro e preciso, è che se te arriva un senso di altalenante a me invece arriva l’esserci nella canzone. Ognuno che ascolta, a seconda le sue sensazioni, può percepire una cosa o l’altra. Molto probabilmente non ci sarà feeling tra me e Rudy o per quanto riguarda quelle che sono le sue scelte musicali. Per quello che riguarda invece la mia chiusura, io la difendo”.

NYV DICE NO ALLE LEZIONI, PERCHE’?

Ma lo scontro con Rudy Zerbi non è bastato. Nyv deve ricevere anche il messaggio di Stash che sembra sulla stessa lunghezza d’onda di Rudy Zerbi ad Amici 2020. L’ex ugola d’oro del talent e frontman dei The Kolors, seguendo le parole del collega e muovendosi ancora sulla falsariga della timidezza convinto che questo non sia sempre un suo punto di forza, anzi.Questo non ha fatto altro che peggiorare l’umore di Nyv che in queste settimane in casetta sembra aver sofferto molto la cattività. Se nei giorni scorsi l’abbiamo vista fare le valigie e andare via per poi tornare, negli ultimi daytime si è rifiutata di fare lezione. Proprio per questo la produzione non ha insistito oltre con lei regalando le sue ore a Gaia Gozzi e Giulia Molino. Solo giovedì pomeriggio abbiamo scoperto che Nyv ha rifiutato la lezione per mettersi a lavoro sulla scrittura di alcuni pezzi tirando fuori tutto quello che aveva dentro per evitare di parlare e dire qualcosa di troppo. Ci sarà anche un provvedimento disciplinare per lei adesso?



