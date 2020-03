Nyv/ Duetto con Al Bano e rivela: “sono un pò in ansia con i testi” (Amici 2020)

Nyv è una delle concorrenti del serale di Amici 2020. La cantante di 22 anni è nata in Lussemburgo ma da circa un anno si è trasferita a Domodossola, anche se adesso vive a Cormano. Durante la seconda puntata del serale in onda venerdì 6 marzo 2020 la cantante duetterà con Al Bano Carrisi, uno degli ospiti fissi del programma. La comunicazione arriva nella casetta e la concorrente l’accoglie così: “E’ una figata, bomba!”. Oltre al duetto con Al Bano, la cantante durante la seconda puntata del serale dovrà cantare anche “Before you go” di Lewis Capaldi, il brano che ha preparato con la maestra di canto Emanuela Cortesi. “Questa è una delle canzoni che mi fa venire caldo” dice Nyv durante le prove di “Before you go”. Non mancano le difficoltà, visto che le concorrente confida: “è una delle canzoni che mi confonde tra il primo e il secondo ritornello”. In sala prove, infatti, fa esercizi di respirazione con la prof di canto e rivela “sono un pò in ansia con i testi, spero di riuscire a memorizzarli tutti, non mi va di sbagliare un testo in diretta di nuovo”.

Nyv: “Amici? E’ una delle cose che ti porti dietro per tutta la vita

Durante la settimana Nyv con gli altri compagni di Amici 2020 ha incontrato Marcello Sacchetta per la pausa caffè e ha confidato le emozioni provate durante la prima puntata del serale. Parlando dei duetti la giovanissima cantante ha detto: “è una delle cose che ti porti dietro per tutta la vita, quando ti ricapita di duettare con degli artisti così pazzeschi”. Durante la prima puntata del serale, infatti, la giovanissima interprete di origini francese ha condiviso il palcoscenico con Elisa con cui ha duettato sulle note di “Anche Fragile”. Non sono mancati però delle difficoltà come quando ha dimenticato una parte del testo di Attention: “sono stata proprio zitta, stavo per scappare via, ma il mio self control mi ha detto resta. La mia testa già faceva il film ‘Nyv che scappa durante una diretta’, ma meglio sbagliare che fare durante la diretta quella che scappa!”. Come andrà durante le esibizioni della seconda puntata del serale? Non resta che seguire la diretta di Amici di Maria De Filippi 2020 in onda venerdì 6 marzo 2020 in prima serata su Canale 5.

