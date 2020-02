Nyv/ Duetto con Elisa Toffoli:”Non ci credo, non ci credo, non ci credo” (Amici 2020)

Nyv ce l’ha fatta: sarà al Serale di Amici 2020 che andrà in onda su Canale 5 questa sera, venerdì 28 febbraio 2020. Grazie alle anticipazioni diffuse dal programma, sappiamo che nell’uno contro tutti duetterà anche con Elisa Toffoli grazie al brano Anche Fragile. Un sogno che si avvera per Nyv! “Non ci credo, non ci credo, non ci credo“, ha detto infatti quando ha scoperto che si ritroverà gomito a gomito con la cantante. “Che bomba, grazie. Stupendo, grazie. Wow!“, ha aggiunto emozionatissima. Scopriamo qualcosa di più durante l’incontro fra Nyv e la vocal coach: la ragazza infatti svela di aver visto Elisa quattro anni fa. “L’ho incontrata una volta al firmacopie”, ha raccontato, “io per scelta avevo deciso di essere l’ultima e alla fine sono riuscita a salutarla, ho fatto la foto. Le avevo fatto una domanda: ‘Ma tu che cosa senti quando canti le tue canzoni davanti a tutte queste persone’, e lei mi ha risposto ‘Mi esplode l’universo del pezzo’“. Clicca qui per guardare il video di Nyv. La giovane cantante originaria di Lussemburgo è riuscita a farsi notare nella scuola di Maria De Filippi e forse ha dovuto fare qualche sacrificio in più rispetto ai suoi compagni. Nyv infatti na imparato a suonare e cantare fin da piccola come autodidatta, concentrandosi in particolar modo su chitarra e pianoforte. E’ diventata cantautrice a soli 12 anni e il suo talenti l’ha portata in passato anche a Sanremo Giovani, nell’edizione di tre anni fa. Dopo aver ottenuto l’applauso per la sua canzone Spreco personale, purtroppo non è riuscita a superare la seconda fase della finale di Sarà Sanremo. L’anno successivo però è riuscita a portarsi a casa il terzo posto nella stessa kermesse, con il brano Io ti penso. I fan di Amici 2020 invece la ricorderanno di sicuro come capitana di uno dei due team, anche se in seguito ha dovuto lasciare il posto a Giulia. Anche se poi Nyv ha avuto la sua rivincita, diventando la prima concorrente ufficiale ad ottenere la maglia verde e schizzare così nel Serale.

Nvy, la malinconia dietro al cantante

La malinconia si è impossessata presto di Nyv, la cantante di origine marocchina e tedesca che vedremo ad Amici 2020. Dopo aver salutato i fan sui social ed essere entrata nella casetta, la concorrente infatti ha avuto un momento di sconforto durante la notte: il suo obiettivo è riuscire finalmente ad arrivare al pubblico italiano. Poi ha ricordato i sogni alimentati per anni, mentre prima di entrare nel programma si ritrovava a guardare le repliche del talent. “Ci sono tanti alti, tanti bassi, tante emozioni diverse. Penso che per la prima volta mi piacerebbe riuscire ad arrivare a tante persone ma soprattutto riuscire sbloccare questa parte nascosta di me”, ha confessato, aggiungendo anche di sognare un giorno di sentire gli spettatori cantare i suoi brani. Clicca qui per guardare il video di Nyv. Il cambiamento di cui parla la cantante nella clip che precede il Serale non è sconosciuto ai suoi sostenitori. La ragazza infatti ha parlato più volte di essere concentrata sulla propria trasformazione, sulla possibilità di uscire dal guscio e mostrare la vera se stessa. Lo dimostra la decisione, su invito della conduttrice, si cantare per la prima volta ad occhi aperti. I tanti blocchi che colpiscono Nyv infatti le hanno sempre impedito di essere sciolta in studio, uno dei particolari che dovrà cambiare proprio in vista del Serale e ancora di più per affrontare la sua futura carriera nel mondo della musica. Per fortuna la vocal coach Emanuela è stata al suo fianco e così Nyv è riuscita persino a scatenarsi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA