Nyv lascia Amici 2020?/ “Non sto bene, voglio andare via”, poi però cambia idea…

“Non sto bene, voglio andarmene, voglio andare a casa!” Così Nyv ha manifestato oggi, nella nuova puntata del daytime di Amici, un’insofferenza arrivata al limite nelle ultime settimane. La cantante, tra le favorite di questa edizione di Amici, dopo aver scoperto l’esito della sfida degli inediti con Gaia è sbottata e si è messa a fare la valigia in casetta, determinata ad andare via. Giulia l’ha seguita in camera, cercando di farla ragionare ma senza ottenere i risultati sperati. La cantante mette via alcune cose nella borsa e corre fuori. I compagni cercano ancora di fermarla ma la sua reazione è forte: “Non fatemi innervosire! Lasciatemi andare via!”, chiede con forza. Poi apre la porta bianca della casetta e va via.

Nyv abbandona prima la casetta poi il palco di Amici 2020: tornerà?

Giulia è in lacrime e altri compagni sono visibilmente basiti dalla reazione di Nyv. Ma eccola, solo poco dopo, tornare nella Casetta di Amici. Sul suo volto è tornato il sorriso e l’allarme sembra essere rientrato, probabilmente dopo aver avuto modo di sfogarsi con gli autori. Arriva allora il momento delle prove generali, che anticipano la diretta del talent che andrà in onda questa sera. Ed è qui, alla fine della sua prova, che Nyv ha un nuovo momento di crisi e dopo aver cantato lascia furiosa il palco e la scena. Qui si interrompono le notizie che abbiamo sulla cantante e sulla possibile decisione di abbandonare il talent proprio in una fase così importante. Che sia intervenuta proprio Maria De Filippi per farla ragionare? Lo scopriremo questa sera ad Amici 2020 su Canale 5.

