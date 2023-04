Nyv, l’ex cantante di Amici cambia strada/ Cos’è successo?

Nyv, giovane cantante che è diventata nota grazie ad Amici 2020, è un’artista poliglotta, che da subito ha fatto capire al pubblico quanto sia dotata non solo a cantare in lingua italiana, ma anche in diverse lingue, come l’inglese.

Il suo percorso ad Amici di Maria De Filippi è stato ricco di soddisfazioni, anche se venne eliminata a metà serale, proprio a un passo dal raggiungere l’obiettivo finale. Ma la giovane artista continua a fare musica e ora, tramite i social, ha regalato ai suoi fan una nuova canzone un po’ diversa dal solito.

Nyv/ Da Amici alla collaborazione con Bob Sinclair in "Borderline"

Nyv torna con una nuova canzone, ma cambia lingua

Nata in Lussemburgo nel 1997, la cantante Nyv si è fatta conoscere grazie alla 19esima edizione di Amici. Oltre al grande talento vocale, Nyv conosce anche diverse lingue, ovvero l’italiano, l’inglese e soprattutto il francese, che è la sua lingua madre. Ora, dopo il grande successo di Amici, è tornata a cantare proprio così, scrivendo e regalando un brano ai suoi fan tramite i social network.

Nyv, da Amici e Tu si que vales/ Ora la collaborazione con Bob Sinclar, in futuro...

In un video pubblicato su Instagram, la giovane artista canta e fa venire i brividi in questo nuovo brano, in cui si contraddistingue la sua fantastica voce e che esegue suonando la chitarra elettrica. Il testo tradotto, come ha scritto lei stessa nel copy del post, dice: “Smettila di uccidermi così, Voglio solo stare accanto a te sai che fa male lasciarti, ti piace? Smettila di uccidermi così, voglio solo averti vicino a me, sai che l’emozione cancella il dolore, vieni, ci piacciono quelli che si amano”.

La carriera di Nyv

Mirella Nyvinne Pinternagel, in arte Nyv, ha una voce davvero particolare e molto bella, riconoscibile tra tante, tanto da aver impressionato ad Amici professori come Rudy Zerbi e Stash, durante l’edizione 2020. Sicuramente, il successo più grande della sua carriera al momento è stata la collaborazione con Bob Sinclair, con il quale ha realizzato il singolo “Borderline”, una vera e propria hit.

Prima di Amici, aveva già partecipato a Sanremo Giovani nel 2018, piazzandosi al terzo posto, con il brando “Spreco Personale”, il primo successo per lei. Al momento, non ha ancora pubblicato un album, ma sui social è molto attiva e regala ai suoi fan diverse performance emozionanti.

