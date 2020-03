Nyv/ Lo scontro con Rudy Zerbi e nuove lacrime (Amici 2020)

Nyv è un po’ il pomo della discordia di Amici 2020. In molti continuano a sostenerla in questo suo percorso, la trovano molto brava sia con gli strumenti che con la sua voce con la quale è capace di fare di tutto, ma altri vedono qualcosa di poco chiaro in lei. Nyv è spesso sfuggente, non riesce ad andare dritta rispetto a chi la guarda e la ascolta e questo crea un po’ un muro con il pubblico, uno scoglio che spesso i professori le hanno detto di avere costringendola ad abbatterlo. Anche i giudici si sono trovati spesso concordi con questo giudizio sulla cantante e oggi, 20 marzo, in questa puntata decisiva per coloro che sperano di arrivare alla semifinale e poi in finale, anche lei rischia grosso. Le canzoni che ha preparato questa sera la convincono e, soprattutto, hanno convinto la vocal coach che l’ha ringraziata per averle fatto vedere il suo spirito e la sua interiorità, ma questo verrà a galla anche in questa serata così importante?

NYV RISCHIA L’ELIMINAZIONE AD AMICI 2020?

Proprio in settimana, Nyv ad Amici 2020 ha ammesso di essere un po’ infastidita dal giudizio dei professori e dei giudici presenti in studio soprattutto quando le dicono di cantare con gli occhi aperti e non chiudersi dentro sè stessa lasciando tutti fuori tutti gli altri. Proprio a riguardo Nyv ha rivelato di voler cantare con gli occhi chiusi proprio perché in quel momento per lei sta succedendo qualcosa all’interno, qualcosa che lei vuole trasmettere al pubblico che spera che lo comprenda: “Perché si ascolta con le orecchie e con gli occhi”. Chi continua a non capirla è Rudy Zerbi. Il professore è entrato in casetta dopo aver sentito Javier offenderlo in malo modo mentre i ragazzi stavano ad ascoltarlo e qualcuno, vedi Nyv, lo ha addirittura giustificando tutto quello che è successo durante il serale per via dello “stress”. A questo punto il professore ha dato di matto ribadendo che Nyv è brava ma che deve capire anche che è una privilegiata come i suoi compagni in casetta ad Amici 19 perché all’esterno non sarà così: “Vi ricordate lo stress di quando nessuno vi calcolava? Ecco qui non siete stressati, siete privilegiati”.



