NYV/ Per Nyvinne il compito speciale di Capitana (Amici 19)

Si accendono i riflettori su Nyvinne, ovvero Nyv, una delle concorrenti di Amici 19 più in vista del momento. Non solo perché ha dimostrato fin dal suo arrivo nella scuola di essere un’artista a tutto tondo, ma anche per quelle forti emozioni che vive ogni volta che entra a contatto con la musica. La vediamo in particolare in settimana alle prese con un bel po’ di lacrime: gli altri cantanti del programma si sono subito lanciati nel replicare la sua canzone e Nyv ha colto il momento per rivelare la storia che si cela dietro il suo brano. “Vado, la registro una volta e via. Poi l’anno dopo mi è stato chiesto ‘scrivi un’altra strofa’. E io ‘non ce la faccio’. Litigo e faccio la seconda strofa. Poi l’ho cantata qua”, dice agli amici. Uno degli altri ragazzi in particolare infatti è rimasto soddisfatto della canzone: “La cosa più bella che io abbia mai sentito nella vita”, ha detto.

NYV, CAPITANA NELLA PUNTATA DI AMICI 19

La sorpresa più grande però è assistere a una delle lezioni di canto di Nyv. Messa di fronte agli strumenti, non esita a lanciarsi, provare a fare beat e lead insieme. “Adesso sono super agitata quindi sto anche cantando male, ma sono troppo gasata”, dice al professore. Il suo amore per gli strumenti è stato subito notato: canto, basso, batteria, pianoforte e chi più ne ha più ne metta. Nyv avrà un compito importante nella puntata di Amici 19 che andrà in onda oggi. Come abbiamo appreso dalle anticipazioni e dai rumors sulla registrazione che si è tenuta lo scorso giovedì, la cantante ha ottenuto il posto di Capitano di squadra e dovrà vedersela con il team guidato da Gaia. Al suo fianco troveremo Francesco, Alioscia, Sofia, Valentin, Federico, Giulia e Devil Angelo. Purtroppo per il gruppetto di Nyv non ci saranno grandi risultati fin dalla fase iniziale, dato che le sfide verranno vinte per lo più dagli avversari.

I CONSIGLI A GABRIELE

L’artista però riuscirà a colpire il bersaglio quando sarà lei a presentarsi in centro studio per interpretare il proprio inedito, battendo così Martina ed evitando di ricevere la maglia della sfida. Valentin invece porterà a casa l’ultima vittoria contro Giorgia. Non stupisce intanto che la scelta dei ragazzi sia ricaduta proprio su Nyv come capitano di squadra. Durante le prove settimanali infatti l’abbiamo vista a suo agio nel ruolo del mentore, preparando al meglio Gabriele in modo che potesse affrontare la sua prova speciale. Un’iniziativa che tra l’altro è partita dal ragazzo stesso, che durante l’ascolto ha chiesto a Nyv di poter condividere il suo lavoro. La cantante gli ha suggerito così di ridurre un blocco, andando ad aumentare l’effetto ‘schiaffo’ sul pubblico.



