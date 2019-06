Nzonzi lascia la Roma?/ Calciomercato: il calciatore torna in Francia 10 anni dopo

L’avventura di Steven Nzonzi alla Roma potrebbe essere terminata dopo una stagione dall’arrivo nella capitale. Il calciatore ha disertato ieri le visite mediche per l’inizio della stagione e è volato a Ginevra come raccontato dalla sorella su Instagram. Dalla città svizzera aspetta di sapere del suo agente qualche informazione sul suo futuro ora che la rottura appare davvero irrimediabile. I tifosi giallorossi infatti non hanno preso bene questo gesto del francese che era stato pagato molto e che quest’anno ha reso molto al di sotto delle aspettative. Lento, scoordinato, sgraziato non è riuscito a imporsi nel campionato italiano. Quello che ha stupito è come oltre a rallentare sempre la manovra della sua squadra non è riuscito nemmeno a sfruttare la sua grande fisicità, senza riuscire a fare la differenza nemmeno nei colpi di testa.

Nzonzi lascia la Roma? Calciomercato: un ritorno dopo dieci anni

Per il futuro di Steven Nzonzi, ormai pronto a lasciare la Roma, si parla di Lione. Per il calciatore sarebbe un ritorno in Francia dieci anni dopo averla lasciata a livello professionistico. Cresciuto tra le giovanili di Beauvais e Amiens, con quest’ultima aveva debuttato tra i professionisti nella Ligue 2. Nel 2009 passa in Premier League dove gioca tre anni con il Blackburn e tre anni con lo Stoke City. Il salto di qualità per Nzonzi arriva ne 2015 quando si trasferisce al Siviglia in Liga, collezionando 136 presenze mettendo a segno 8 gol. Da lì è arrivato il passaggio alla Roma proprio l’estate scorsa. Curiosità dunque è che non ha mai giocato in carriera in Ligue 1 e a 30 anni potrebbe farlo per la prima volta.

