“O forse sei tu”, testo e significato canzone Elisa/ Sanremo 2022: una voce stupenda

“O FORSE SEI TU”, TESTO COMPLETO E SIGNIFICATO DELLA CANZONE DI ELISA SANREMO 2022

Elisa torna al Festival di Sanremo 2022 con il testo della canzone O forse sei tu. Era uno dei testi più attesi e come era immaginabile ed Elisa non ha deluso. Scritta a quattro mani con Petrella entra nel turbinio di voci legate agli altri brani dell’artista sempre in grado di convincere il pubblico con le sue sonorità.

ELENA D'AMARIO, CHI È LA BALLERINA DI AMICI E FLIRT/ La sua danza incanta l'Ariston

Il testo “O forse sei tu” si ascolta con piacere e finisce per rimanere in testa. Ovviamente molto l’ha fatto anche la voce incredibile di Elisa oltre alla sua capacità di tenere sempre alta la tensione sul palcoscenico. Non sono mancati i commenti verso Elisa e verso il testo “O forse sei tu” e sono stati tutti positivi, sia da parte del pubblico che dalla critica. Sarà interessante capire se Elisa avrà la bravura e la forza di riuscire a vincere in una competizione che l’ha già vista trionfare oltre venti anni fa. Noi glielo auguriamo certamente.

ELISA, COVER "WHAT A FEELING" DI IRENE CARA / Standing ovation a Sanremo 2022

TESTO COMPLETO “O FORSE SEI TU” DI ELISA A SANREMO 2022: TI CAPIREI ANCHE SE…

O forse sei tu è dunque il testo della canzone con cui Elisa sta concorrendo al Festival di Sanremo 2022, andiamo a leggerne il testo completo.

Sarà che il tempo poi alla fine proprio non ci sfiora

O forse è solamente il cielo

Quando si colora un po’ di più

O forse sei tu

O forse sei tu

Ti capirei se non dicessi neanche una parola

Mi basterebbe un solo sguardo

Per immaginare il mare blu

E niente di più

E niente di più

E chiedimi tu come stai

Se ancora io non l’ho capito

E se domani partirai

Portami sempre con te

Sarò

Tra le luci di mille città

Tra la solita pubblicità

Quella scusa per farti un po’ ridere

E io sarò

Quell’istante che ti porterà

Una piccola felicità

Quella stupida voglia di vivere

Sempre

Sempre

Sarà che tra tutto il casino sembra primavera

Sarà che la vertigine non mi fa più paura

E guardo giù

O forse sei tu

O forse sei tu

E chiedimi tu come stai

Se ancora io non l’ho capito

E se domani partirai

Portami sempre con te

Sarò

Tra le luci di mille città

Tra la solita pubblicità

Una scusa per farti sorridere

Sì che sarò

Quell’istante che ti porterà

Una piccola felicità

Quella stupida voglia di vivere

Sempre

Mille volte

Ti ho cercato

Ti ho pensato

Un po’ più forte

Nella notte

Ancora

Mille volte

Quella musica risuona in ogni parte

Nella notte

Forse sei tu

Tra le luci di mille città

Tra la solita pubblicità

Quella scusa per farmi un po’ ridere

Forse sei tu

Quell’istante che mi porterà

Una piccola felicità

Quella stupida voglia di vivere

Sempre

Sempre

Sempre

Quella stupida voglia di vivere

Testo completo “What a feeling” (Flashdance) di Irene Cara/ La cover a Sanremo 2022

© RIPRODUZIONE RISERVATA