“O ti copri o ti spogli”: prof nella bufera/ Studentessa: “Mi ha umiliato, ho pianto”

Al liceo scientifico “Plinio Seniore” di Roma gli studenti sono in rivolta contro un loro prof, che avrebbe ripreso una studentessa, “rea” di essersi tolta il maglione e di essere rimasta con indosso il top in classe. Il docente le avrebbe detto, nello specifico: “O ti copri, o ti spogli”. Le dichiarazioni della giovane sono state trasmesse nel corso di “Storie Italiane”, programma di Rai Uno condotto da Eleonora Daniele e andato in onda nella mattinata di oggi, giovedì 3 novembre 2022: “Ho cercato di rimanere calma e indifferente e ho fatto finta di ascoltarlo. Mi sono sentita umiliata, ho chiesto di andare in bagno e sono scoppiata a piangere“.

L’adolescente ha aggiunto: “Quando sono tornata in classe, lui ha ripetuto quella frase. Il professore stava interrogando e se n’è uscito con questa frase. Lui è un docente che fa spesso battute, anche sopra le righe. Per lui quella frase è stata uno scherzo, ma nessuno l’ha percepito in questo modo. Né io né la scuola meritiamo conseguenze più gravi. Continuerò a vestirmi come voglio, su questo sono molto testarda”.

PROF RIPRENDE STUDENTESSA: “O TI COPRI O TI SPOGLI”. PARLA IL VICEPRESIDE

Il vicepreside del “Plinio Seniore”, a “Storie Italiane”, ha commentato così la battuta del prof che ha ripreso la studentessa : “C’è stata una mancanza di comunicazione da parte degli studenti, abbiamo appreso questa cosa direttamente dalla stampa. Stiamo revisionando proprio in questo momento il regolamento d’istituto. Dalle prime testimonianze raccolte sembra che non fosse la prima volta. Sono stati ascoltati i ragazzi e c’è un’istruttoria in corso da parte della scuola”.

A giudizio del vicepreside, c’è “un problema più ampio, che è quello del rapporto tra professori e studenti e io vorrei che il Plinio Seniore in tal senso diventasse un laboratorio aperto. Siamo apertissimi a qualsiasi tipo di confronto su questa tematica. Siamo 1.500 persone, più di 100 docenti. Che uno o due docenti possano commettere errori può accadere, anche se questo non li giustifica”.











