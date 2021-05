‘O Zulù dei 99 Posse/ “Avevo scelto l’autodistruzione, mia moglie mi ha salvato”

I 99 Posse, nati nel 1991, festeggiano 30 anni. Il leader ‘O Zulù, al secolo Luca Persico, sul Corriere della Sera ricorda il periodo in cui è nato il gruppo napoletano: “La nostra rivoluzione è accaduta tra l’89 e il 95, con gli sconquassi che ha comportato la caduta del muro. Per noi è stata occupare le università, creare collettivi, occupare spazi abbandonati per trasformarli in luoghi di produzione culturale”. Per i 30 anni di carriera i 99 Posse sono pronti a tornare sul palco e non solo: “Festeggeremo con atti continui di vitalità. Arriveranno altri singoli e porteremo la nostra storia a teatro. Ci immaginiamo anche dei concerti. Il passato lo teniamo presente, ma non ci consideriamo un gruppo del passato”. Ad aprile è uscito il loro nuovo singolo “Comanda la gang“, a 5 anni dall’album “Il tempo. Le parole. Il suono“. Nel brano il gruppo ritrae in modo spietato un’abbuffata di politici nel bel mezzo del Covid.

EACH TIME YOU BREAK MY HEART, NICK KAMEN/ Star delle classifiche negli anni '80

99 Posse: 30 anni di carriera

Come ha ricordo Luca Persico, il gruppo napoletano ha sempre predicato l’urgenza di cambiare modello di sviluppo e sempre praticato il non voto. Nel video del nuovo singolo i protagonisti sono “i mondi più colpiti dalla pandemia: i ragazzi, con un danno enorme dell’apprendimento, e la cultura in generale”, ha detto al Corriere della Sera. Tra i bambini ci sono anche i figli dei componenti del gruppo: “Raul si diverte a cantare e incomincia a scrivere, anche se ha 8 anni ed è ancora in una fase di gioco. Mi ha fatto sentire alcune cose che per pregiudizio non avrei mai ascoltato, come Sfera Ebbasta o Capo Plaza. Mi aiuta a smussare la mia rigida ideologia”, ha detto il leader del gruppo parlando del figlio. Lo scorso novembre, ‘O Zulù ha compiuto 50 anni e negli ultimi anni ha perso 40 chili. In passato ha avuto problemi con le dipendenze, che non ha mai nascosto: “È una cosa passata, tanto che ho smesso di contare gli anni. Mia moglie Stefania è stata il motore. Io non ci ero cascato: avevo scelto l’autodistruzione e l’avevo scelta anche con una certa lucidità. Lei mi ha dato il bisogno di scegliere l’opposto”.

LEGGI ANCHE:

Elio e le Storie Tese, arriva la reunion?/ Video in sala prove "Saranno caz*i nostri"Nick Kamen è morto/ L'ex idolo della Levi's stroncato dal tumore

© RIPRODUZIONE RISERVATA