Oasis, creato un nuovo album tramite l’AI/ Video, 8 brani con “la voce” dei Gallagher

Visto che gli Oasis non sembrano avere intenzione di riunirsi, nonostante se ne parli spesso e volentieri, a pubblicare un nuovo album del duo inglese più desiderato è stata l’intelligenza artificiale, l’AI. A realizzare il lavoro è stata un’altra band britannica, i Breezer, che hanno appunto cercato di immaginare come potrebbero essere dei brani inediti degli Oasis se dovessero tornare oggi a fare musica. L’album si chiama “The Lost Tapes/Vol.1”, è composto da otto diversi brani, e il nome scelto dalla band è stato quello di Aisis, una crasi quindi fra AI e Oasis. Il gruppo ha scritto le canzoni per poi aggiungere una voce di Liam Gallagher elaborata attraverso l’Intelligenza artificiale e il risultato è a dir poco incredibile.

Per i Brezeer si tratta di un “concept album di realtà alternativa”, aggiungendo che l’idea è venuta in quanto stufi di attendere la reunion dei fratelli Gallagher: “Siamo stanchi di aspettare che gli Oasis si riformino, quindi per darci una mano abbiamo modellato un Liam Gallagher dall’intelligenza artificiale. Ci pareva essere un abbinamento perfetto e adoriamo il modo in cui suonano alcuni di questi brani. Abbiamo in arrivo un secondo gruppo di canzoni, se volete saperne di più, fatecelo sapere nei commenti. Ci siamo davvero divertiti a convincere i nostri amici che questi sono in realtà brani perduti degli Oasis, e consigliamo anche a voi di provare a fare lo stesso”.

OASIS, L’ALBUM CREATO DALL’AI: ECCO LE 8 CANZONI

L’album è stato pubblicato su Youtube (lo trovate qui sotto), e sta facendo il giro del mondo, arrivando anche sul Times stamane e gli ascolti sarebbero già decine di migliaia. I commenti, inoltre, sono stati molto positivi e chissà che le canzoni non siano giunte anche alle orecchie di Liam e Noel Gallagher. Gli otto brani realizzati sono: Intro, Out Of My Mind, Time, Alright, Forever, Bittersweet, Coming Of Age, Alive e infine Tonight. Di seguito il video dell’album completo degli Aisis.

