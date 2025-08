Tragedia al concerto degli Oasis: fan cade e muore, fatale caduta dagli spalti durante concerto a Wembley: la reazione di Liam e Noal Gallagher

Fan degli Oasis è morto cadendo dalla tribuna dello stadio di Wembley, tragedia al concerto

Incidente mortale al concerto degli Oasis a Wembley, un uomo di circa 40 anni è morto cadendo dagli spalti. A renderlo noto è il Daily Mail che ha fornito anche maggiori dettaglio, durante il concerto evento del 2 agosto allo stadio Wembley di Londra intorno alle 22.20 circa un uomo è caduto dalla balconata dello stadio, nonostante sia stato soccorso tempestivamente, l’uomo è morto poco dopo davanti agli occhi di quasi 100mila fan che stavo assistendo all’evento musicale. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per fare le dovute indagini e capire l’esatta dinamica, com’è morto il fan della band dei fratello Gallagher.

Un fan degli Oasis è morto cadendo dalla balconata dello stadio Wembley. Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente mortale ma la presenza allo stadio di oltre 100 mila spettatori, molti dei quali in quel momento intenti a riprendere il concerto da diverse angolazioni, possono essere molto utili per le indagini. Nel frattempo, sempre il Daily Mail riporta le prime testimonianze di coloro che hanno assistito alla tragica morte del 40enne. “È stato orribile, pensavamo che fosse un cappotto che stava cadendo, poi abbiamo visto un uomo sul pavimento di cemento. C’erano urla e grida, è stato davvero devastante”: ha svelato un testimone. Cadendo da una altezza di circa 50 metri l’uomo è morto sul colpo.

Oasis, tragedia al concerto: fan muore cadendo degli spalti, la reazione di Liam e Noel Gallagher

Un fan degli Oasis è morto cadendo dalla tribuna dello stadio di Wembley durante il loro concerto in una delle tappe del loro tour. La reazione dei fratelli Liam e Noel Gallagher degli Oasis è stata immediata. “Siamo scioccati e addolorati” hanno espresso in una nota porgendo le loro condoglianze ai familiari ed agli amici della vittima. E subito dopo hanno rivolto un appello a tutti i presenti al concerto, chiedendo a tutti i presenti che abbiamo assistito al drammatico incidente magari anche registrando dei video di contattarli per capire cos’è successo esattamente. Si spera dunque che al più presto l’esatta dinamica della tragedia venga appurata.