Obama contro Putin/ “Sempre stato spietato, il pericolo c’è sempre stato”

Barack Obama senza mezzi termini su Vladimir Putin. L’ex presidente americano ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni della Nbc e si è scagliato contro il leader del Cremlino. “Ciò che abbiamo visto con l’Invasione dell’Ucraina è che Putin è stato sconsiderato in un modo che non si sarebbe potuto anticipare otto o dieci anni fa”, ha esordito, “ma il pericolo c’è sempre stato”.

“Putin è sempre stato spietato contro il suo popolo, come pure contro altri”, ha analizzato Barack Obama ai microfoni dell’emittente televisiva statunitense. L’ex leader democratico ha rimarcato che l’operato del numero uno di Mosca è “sempre stato caratterizzato da un senso contorto e distorto di risentimento e nazionalismo etnico. Quella parte credo sia sempre stata lì”.

OBAMA ATTACCA PUTIN

Nel corso dell’intervista rilasciata a Nbc, Barack Obama è tornato a quanto accaduto con la Crimea nel 2014, quando lui era a capo della Casa Bianca: “Le situazioni in ciascuna di queste circostanze sono diverse, ma penso che ciò che stiamo vedendo ci ricorda perché è così importante per noi la democrazia”. L’ex presidente statunitense ha rimarcato poco dopo: “È così importante per noi difendere e allinearci con coloro che credono nella libertà e nell’indipendenza, e penso che l’attuale amministrazione di Joe Biden stia facendo quello che deve fare”.

Ricordiamo che Joe Biden ieri ha incontrato virtualmente il presidente indiano Narenda Modi per tentare di avviare un dialogo per la pace in Ucraina. “Il popolo ucraino sta soffrendo un’orribile invasione, compreso il tragico bombardamento della stazione ferroviaria della scorsa settimana in cui decine di civili innocenti, donne, bambini che cercavano di fuggire alla violenza, sono stati uccisi”, le sue ultime dichiarazioni sulla crisi.











