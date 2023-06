Obama vicepresidente con Biden alle elezioni del 2024?/ Kamala Harris non convince

Non è la prima volta che il nome di Obama viene accostato a quello di Biden in virtù di una presidenza degli Stati Uniti come capo e vice della Casa Bianca. Dopo le voci di quattro anni fa, ora spunta nuovamente l’ipotesi che Obama possa affiancarsi al presidente: tante infatti le preoccupazioni per l’età di Biden e lo scarso gradimento di Kamala Harris. La vicepresidente non riscuote molti consensi e anzi, secondo alcuni sarebbe una zavorra per la candidatura di Biden: potrebbe, secondo alcuni democratici, portarlo a perdere voti.

ELEZIONI USA/ Candidati repubblicani, la carta Nikki Haley può rovinare i piani di Trump e DeSantis

Infatti, nel caso in cui Biden facesse un passo indietro in virtù dell’età, Harris sarebbe l’erede predestinata a candidarsi. La performance della vicepresidente nei primi anni alla Casa Bianca non ha soddisfatto gli elettori e i repubblicani sono pronti a cavalcare l’insuccesso della politica. I conservatori, come sottolinea il New York Post, ripetono spesso che “Un voto per Biden è un voto per la presidente Harris”, ripetono i conservatori.