Obbligo di certificato vaccinale in Uk?/ Raab: “Così spingiamo giovani a vaccinarsi…”

La minaccia del governo inglese di introdurre l’obbligo di certificato vaccinale nei luoghi al chiuso ha l’obiettivo di mettere pressione ai giovani, spingendoli a vaccinarsi. Lo ha ammesso il ministro degli Esteri Dominic Raab, il quale ha affermato che i ministri non vorrebbero che “il Paese si bloccasse” solo perché alcuni individui non si sono ancora voluti vaccinare, confermando pubblicamente ciò che molti sospettavano sull’improvvisa decisione di Boris Johnson di rendere obbligatoria la certificazione per i locali notturni.

Il primo ministro ha annunciato che la documentazione dovrebbe essere obbligatoria per coloro che si riuniscono in luoghi affollati al coperto in tutta l’Inghilterra a partire dalla fine di settembre. Johnson e Raab non hanno escluso che gli studenti universitari debbano essere completamente vaccinati per vivere nelle residenze e il ministro del Gabinetto, Michael Gove, ha recentemente suggerito che potrebbe essere un requisito per gli spettatori nelle partite della Premier League la prossima stagione. Il Chelsea lo ha già fatto.

Obbligo di certificato vaccinale in Uk dopo la Francia?

Raab ha detto di valutare l’obbligo di certificato vaccinale in Inghilterra dopo aver visto che in Francia, quando alle persone è stato detto che avrebbero avuto bisogno di certificati vaccinali nazionali per accedere a determinati luoghi ed eventi, c’è stata una “grande ondata” di persone che si sono fatte avanti per l’iniezione.

“Si tratta di un po’ di persuasione”, ha detto Raab al programma Today di BBC Radio 4. Ha aggiunto che il governo sta anche valutando di adottare misure di sicurezza se i casi dovessero aumentare a settembre. “Con oltre il 70 per cento degli adulti nel paese completamente vaccinati, il numero di giovani vaccinati è ancora basso, ha detto Raab giovedì.

