Obbligo di mascherina nel Lazio/ Zingaretti: “Per ora non prevediamo chiusura di bar”

Nel Lazio torna l’obbligo della mascherina. Da domani sarà obbligatorio indossare il dispositivo di protezione individuale non soltanto nei luoghi pubblici, ma anche se si deciderà di fare una passeggiata fuori casa, indipendentemente o meno dagli assembramenti. La nuova ordinanza è stata annunciata stamane dal governatore Nicola Zingaretti, in occasione della conferenza stampa che si è tenuta presso l’ospedale Spallanzani di Roma: “Da domani – le parole del segretario generale del Partito Democratico riportate da Il Post – scatterà in tutto il territorio del Lazio l’obbligo della mascherina all’aperto. Già iniziata la predisposizione di meccanismi di controllo, perché chi violerà questa regola sarà sottoposto alle multe previste dai decreti nazionali. L’obbligo esclude i bambini al di sotto dei sei anni, i portatori di patologie incompatibili con l’uso della mascherina, durante l’esercizio dell’attività motoria o sportiva, quindi individuale per chi ad esempio fa footing”.

OBBLIGO MASCHERINA LAZIO: “POTENTE STRUMENTO DI PREVENZIONE”

Zingaretti descrive l’obbligo di mascherina nel Lazio come un “Potente strumento di prevenzione per fermare la curva, e anche per lanciare il messaggio che dobbiamo seguire delle regole”. In merito ad eventuali altre disposizioni nella regione Lazio oltre all’obbligo della mascherina, Zingaretti ha specificato che “Per ora non sono previste chiusure anticipate di bar e ristoranti”. Quel “per ora” fa capire come nulla sia da escludere soprattutto se i contagi dovessero tornare ai livelli del lockdown. Nella giornata di ieri è stato registrato il record di contagi, più di 2.500, ma a fronte di un altrettanto record, quello dei tamponi (ben 118mila). Nella regione Lazio i test sono stati undicimila e i nuovi casi sono stati 265, di cui 151 nella sola capitale. In aggiunta sono stati comunicati anche cinque decessi e 65 guariti. “Bisogna mantenere alta l’attenzione soprattutto nel rispetto del distanziamento sociale”, le parole dell’assessore alla sanità Alessio D’Amato. “La gran parte dei casi – ha aggiunto – sono legati al mancato rispetto dell’uso della mascherina e del distanziamento. Bisogna fare attenzione soprattutto alle cerimonie, feste e a tutto ciò che porta ad una abbassamento dei livelli di attenzione”.



