Obbligo fattura elettronica forfettari/ 800 mila partite iva esonerate fino al 2024: chi?

L’obbligo della fattura elettronica per forfettari è già in vigore. Il legislatore però, ha precisato delle eccezioni per ben 800 mila possessori di P.IVA. In questa notizia vedremo chi è esentato dalla presentazione digitale fino al 2024, avendo la possibilità di regolarizzare l’invio telematico tramite software.

Per alcune categorie concepire l’invio della fattura elettronica non è facile. Immagiamo quei titolari di impresa abituati da un lavoro tradizionale, che si sarebbero dovuti adeguare alle nuove tecnologie, non sapendo neppure da dove partire. Se qualcuno di voi è esonerato quindi, e almeno per un altro anno dall’invio della fattura elettronica, è possibile scoprirlo in questa guida.

Obbligo fattura elettronica forfettari: esoneri fino al 2024

Come abbiamo accennato, l’obbligo di fattura elettronica per forfettari è già in vigore, anche ancora per un anno (fino al 2024), molti professionisti potranno continuare a fatturare con il cartaceo. Ma di quali categorie parliamo esattamente?

Operatori appartenenti al sistema sanitario : per delle restrizioni di privacy dettate dal Garante, non hanno ancora possibilità di emettere la fattura elettronica per prestazioni professionali i cui dati verrebbero trasmessi al Sistema tessera sanitaria (come da articolo 10 bis numero 119/2018).

: per delle restrizioni di privacy dettate dal Garante, non hanno ancora possibilità di emettere la fattura elettronica per prestazioni professionali i cui dati verrebbero trasmessi al Sistema tessera sanitaria (come da articolo 10 bis numero 119/2018). Piccoli produttori agricoli: qualora l’esclusione riguardasse l’obbligo di fatturazione generale ( (di cui all’articolo numero 34, comma 6, dpr n. 633/1972).

Le regole però, varranno per tutti e alla stessa maniera (indipendentemente dal regime e dal tipo di attività), a partire dal 1° gennaio del 2024. Quindi tra quasi due anni, tutti i possessori di P.IVA dovranno adeguarsi all’invio telematico della fattura.

Tra le 800 mila partita IVA esonerate rientrano non solo i professionisti e lavoratori autonomi, ma anche le micro imprese. Chi non si adeguerà, rischierà delle sanzioni salate come stanno già avvenendo ai titolari di impresa che non rispettano ciò che è sancito dal legislatore.

L’obbligo della fattura elettronica per forfettari e altri regimi, vale entro e non oltre i primi dodici giorni rispetto a quando è stata terminata l’attività di lavoro.











