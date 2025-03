Diretta Obbligo o Verità, commento live 24 marzo 2025:

Parte la diretta del nuovo programma di Alessia Marcuzzi, Obbligo o Verità, e dopo pochi minuti è già chiaro che il ritmo sarà scandito da copiose risate. Ospiti al tavolo e conduttrice che si arma con colpi di pulsante per sottoporre i protagonisti alle circostanze più irriverenti e impensabili. Si parte con Salvo Sottile; il giornalista è stato costretto a fingersi attore in cerca di un copione e, chiamando Giovanni Veronesi, si è visto rifilare un sonoro 2 di picche.

La comicità divampa durante la diretta Obbligo o Verità con gli interventi irriverenti di Geppi Cucciari ed Herbert Ballerina, soprattutto mentre prima Anna Lou e poi Paola Iezzi sono chiamate a raccontare alcune gaffe commesse in passato sui social. Da stories che sarebbe stato meglio non postare ad errori di battitura, risate a crepapelle tra i presenti. Arriva poi il momento del ‘solo tu’ per Geppi Cucciari che, come solo lei sa fare, a briglie sciolte scatena sorrisi scroscianti tra pubblico e ospiti. Il momento più alto è forse l’obbligo di recensire, fingendo di averlo letto, il libro di Valeria Marini ‘Lezioni di intimo’. (agg. Valerio Beck)

Obbligo o verità: anticipazioni puntata 24 marzo 2025

Dopo l’addio a Mediaset, con il passaggio in Rai, Alessia Marcuzzi si è lanciata in nuove avventure professionali. Dopo aver portato sul piccolo schermo Boomerissima, lo show in cui ha messo a confronto generazioni diverse, Alessia Marcuzzi, oggi lunedì 24 marzo 2025, debutta al timone di un nuovo talk show. La nuova scommessa professionale della conduttrice si chiama Obbligo o verità ed è ispirato al celebre e universale party game a cui tutti hanno giocato almeno una volta.

Adattato dall’originale francese Action ou Vérité, il talk show rappresenta un vero e proprio debutto per la Marcuzzi che ospiterà e metterà intorno a un tavolo personalità diverse tra confessioni, risate e irriverente divertimento anche se non mancheranno momenti di imbarazzo per la presenza di alcune domande che potrebbero essere scomodo.

Obbligo o verità: gli ospiti del 24 marzo 2025

La prima puntata di Obbligo o verità, in onda questa sera, vedrà Alessia Marcuzzi condurre un talk show a cui parteciperanno personaggi che il pubblico conosce molto bene, ma profondamente diversi tra loro. Ad aver accettato l’invito della padrona di casa sono stati Asia Argento insieme alla figlia Anna Lou, Geppi Cucciari, Martin Castrogiovanni, Max Felicitas, Paola Iezzi, Selvaggia Lucarelli e Salvo Sottile, con la partecipazione del comico Herbert Ballerina.

Tutti i partecipanti al talk show offriranno spunti per dare il via al vero e proprio dibattito. Il momento clou della serata sarà quello di “Obbligo o Verità”, in cui un ospite, scelto casualmente, dovrà rispondere con sincerità a una domanda scomoda, oppure affrontare un obbligo che potrebbe essere divertente, ma anche surreale.

Come seguire in diretta streaming Obbligo o verità

La prima puntata di Obbligo o verità può essere seguita in diretta televisiva su Raidue a partire dalle 21.20. Collegandosi al sito Raiplay o scaricando l’apposita applicazione disponibile per tutti i dispositivi mobili, invece, è possibile seguire la diretta streaming, contemporaneamente a quella televisiva o in un momento successivo.