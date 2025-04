Obbligo o verità: anticipazioni puntata 7 aprile 2025

Lunedì 7 aprile 2025, su Raidue, torna l’appuntamento con Obbligo o verità, il talk show condotto da Alessia Marcuzzi che, sebbene non sia raggiungendo grandi ascolti, è giunto alla terza puntata. Il format, tratto dall’originale francese “Action ou vérité”, si basa sul classico gioco obbligo o verità in cui i partecipanti devono decidere se rispondere a domande scomode o affrontare un obbligo che può essere più o meno divertente.

Protagonisti del mondo dello spettacolo, dello sport, della tv e della musica si mettono in gioco accomodandosi intorno ad un tavolo dando il via a riflessioni da cui parte un vero e proprio dibattito. Il momento clou, poi, arriva con il momento dedicato a “obbligo o verità” con un protagonista che sarà costretto a rispondere ad una domanda o ad affrontare un obbligo.

Obbligo o verità: gli ospiti del 7 aprile 2025

Grandi personaggi capaci di rispondere alle domande senza filtro sono i protagonisti della puntata di Obbligo o verità in onda oggi, 7 aprile. A raccontarsi e a rispondere alle domande di Alessia Marcuzzi sono: Sonia Bruganelli con il figlio Davide Bonolis, la cantante Marcella Bella, l’attrice e mamma di due bambine Michela Quattrociocche.

Spazio, poi, al direttore del Corriere dello Sport-Stadio e giudice di Ballando con le stelle Ivan Zazzaroni, il celebrity chef Max Mariola, il campione del mondo di fioretto Tommaso Marini, la star di Mare Fuori Ludovica Coscione e con la partecipazione di Herbert Ballerina. Chi, tra questi personaggi, sarà costretto ad affrontare il momento obbligo o verità?

Come seguire in diretta streaming Obbligo o verità

Come tutti i programmai Rai, Obbligo o verità può essere seguito in diretta televisiva e in diretta streaming. In tv, il talk show condotto da Alessia Marcuzzi va in onda il lunedì alle 21.30 su Raidue mentre per seguire il programma in diretta streaming basta collegarsi al sito Raiplay o scaricare l’apposita applicazione.