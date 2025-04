Diretta Obbligo o Verità, quinta puntata: anticipazioni e ospiti 28 aprile 2025

Torna l’appuntamento con il nuovo talk targato Alessia Marcuzzi; le anticipazioni Obbligo o Verità per la puntata di oggi 28 aprile 2025 è come sempre ricca di spunti degni di nota e di momenti che uniscono irriverenza, commozione e racconti inediti. Tanti giochi che saranno sottoposti agli ospiti della quinta puntata, conduttrice inclusa; un parterre che in linea con le precedenti serate unisce uomini di spettacolo, sport e non solo.

Nel merito delle anticipazioni Obbligo o Verità per la quinta puntata di oggi – 28 aprile 2025 – non si può non partire dal tavolo ricco di ospiti che andranno ad allietare la diretta. Spicca la presenza di Nicola Ventola, noto per i format sportivi al fianco di Lele Adani e Antonio Cassano e, prima di una turbolenta rottura, anche con Bobo Vieri. Proprio delle frizioni con l’ex collega parlerà in occasione della diretta di questa sera, magari rivelando nuovi dettagli su quanto accaduto ormai mesi fa. Tra gli ospiti più attesi anche il re indiscusso del cinema hard, Rocco Siffredi.

Anticipazioni Obbligo o Verità, quinta puntata 28 aprile 2025: fari puntati sul ‘Solo Tu!’

Barbara Alberti, Tommaso Zorzi, Sabrina Salerno; gli ospiti di Obbligo Verità in vista della quinta puntata di oggi – 28 aprile 2025 – delizieranno il pubblico con ilarità e racconti. Colpisce la varietà delle rappresentanze, coerentemente con lo stile del programma che mira alla partecipazione di volti noti in un clima di serenità e divertimento seppur appartenenti a settori distanti l’uno dall’altro. E ancora: Lorella Boccia, il consolidato Herbert Ballerina e i comici Nuzzo e Di Biase.

Grande attesa per il ‘Solo Tu!’, chi degli ospiti parteciperà all’intervista single con gustosi racconti inediti? Le anticipazioni Obbligo o Verità – per la quinta puntata, 28 aprile 2025 – non azzardano lo spoiler ma è lecito credere che, dato il parterre sopra elencato, non mancheranno i momenti imperdibili.

Obbligo o Verità, dove e quando vedere la quinta puntata in diretta streaming

Ultimate le anticipazioni Obbligo o Verità, non resta che attendere la diretta di questa sera – 28 aprile 2025 – per la quinta puntata su Rai Due. Come sempre, il talk condotto da Alessia Marcuzzi sarà disponibile anche in diretta streaming e successivamente on demand grazie al servizio offerto dalla piattaforma ufficiale RaiPlay.