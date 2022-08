Obbligo o verità/ Su Italia 1 il film con Lucy Hale e Tyler Posey

Obbligo o verità, film di Italia 1 diretto da Jeff Wadlow

Obbligo o verità andrà in onda su Italia 1 oggi, martedì 30 agosto, a partire dalle ore 23.25. Un film del genere horror, thriller, basato su una versione diabolica del ludico passatempo noto, tra gli adolescenti, anche come gioco della bottiglia. Obbligo o verità è diretto da Jeff Wadlow e prodotto negli USA nel 2018.

Il cast è composto da giovani attori in parte già noti per aver ricoperto ruoli in serie televisive americane: i protagonisti principali, Olivia e Lucas, sono interpretati rispettivamente da Lucy Hale e Tyler Posey, Nolan Gerard Funk (è Tyson Curran), Hayden Szeto (Brad Chang), Landon Liboiron (Carter).

Obbligo o verità, la trama del film

In Obbligo o verità un gruppo di amici che frequentano la stessa università (Olivia, Markie, Lucas, Tyson, Penelope e Brad) organizzano un viaggio in Messico, nella città di Rosarito. Giunti sul luogo accettano l’invito di un certo Carter a visitare i resti di un’antica chiesa abbandonata e qui si trovano coinvolti dallo stesso al gioco Obbligo o verità. Carter svanisce misteriosamente e una delle ragazze viene ripetutamente invitata, attraverso inquietanti visioni, a continuare a giocare.

L’apparente innocente gioco cela in realtà la maledizione di un antico e potente demone che induce i ragazzi a mettere continuamente a rischio la loro vita. Le regole di Obbligo e verità sono diabolicamente sconvolte dalla continua minaccia di morte, queste sono solo quattro e recitano così: se ti chiedono di partecipare, devi farlo, devi dire la verità oppure morirai, devi fare la penitenza, altrimenti morirai, se smetti di giocare, allora morirai.

La maledizione perseguita i ragazzi ovunque, anche al loro rientro dal viaggio e coinvolge sempre più persone. Quando Olivia e Lucas si rendono conto della gravità della situazione, tornano in viaggio per indagare sull’origine di questa assurda e sconvolgente situazione. Giungono quindi a Tijuana, sulle tracce di una monaca muta che può spiegargli l’origine della maledizione e il modo per uscirne. Come faranno? Ci riusciranno?

