Obbligo POS 2022/ Adeguarsi entro il 30 giugno? Come fare e cosa si rischierebbe

L’obbligo del POS 2022 è ormai Legge ed anche assodato. Non c’è più scampo per professionisti e commercianti che vorrebbero utilizzare la vecchia e cara carta in contante. D’altronde tra cashback di Stato e innovative soluzione digitali, l’obiettivo è quello di favorire soltanto le transazioni online.

Tassa verde sulla spesa: cos'è e quando arriva?/ "Iva adeguata al green deal europeo"

Una data importante che studi professionali e commercianti dovranno segnarsi è il 30 giugno 2022. Prima di approfondire il motivo per la quale è importante questo giorno, va detto che coloro che non intendano adeguarsi al sistema, riceveranno una penale piuttosto pesante.

Obbligo POS 2022: adeguarsi entro il 30 giugno 2022

Dal 30 giugno del 2022 l’obbligo del POS 2022 è esteso non solo ai commercianti, ma anche agli studi professionali (architetti, dentisti, avvocati e via dicendo). La norma è entrata in vigore dopo la pubblicazione del Decreto Legge PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), con cui scatta la multa in caso di mancata osservazione.

Modello 730/ In che modo è possibile modificarlo entro il 20 giugno

Qualora il professionista non si adeguasse secondo il decreto ministeriale, la sanzione prevista ammonterebbe a 30 euro e più il 4% del valore complessivo della “transazione/operazione d’acquisto”.

Rispetto al vecchio ordinamento, dal 30 giugno del 2022 l’obbligo del POS e del suo consenso all’utilizzo, non sarà più possibile rifiutare importi minimi, bensì si dovranno accettare al di là di quanto sia la cifra (pena la sanzione per il mancato adeguamento del Decreto).

L’unico caso dove “sarà consentito” al commerciante o allo studio professionale, “non accettare” i pagamenti elettronici, è quello dove vi è un problema tecnico oggettivo. In quei casi è chiaro che è una situazione che non dipende dal titolare di un’attività, bensì da operatori esterni.

Bonus psicologo per la coppia/ Come ottenere da 200 a 600 euro per terapia familiare

Obbligo POS 2022: come adeguarsi entro il 30 giugno 2022

L’obbligo del POS nel 2022 è oramai assodato. Il problema aer molti commercianti e titolari d’attività, è di riuscirsi ad adeguare entro e non oltre il 30 giugno di quest’anno.

Ecco dunque, le soluzioni del Governo:

Dare credito d’imposta sulle commissioni in merito a tutti i pagamenti con POS; Dare credito d’imposta per l’acquisto, il noleggio oppure l’uso di POS connessi ai registratori di cassa; Dare credito d’imposta per l’acquisto di sistemi evoluti di incasso, che parallelamente al pagamento, danno la possibilità di trasmettere e memorizzare telematicamente tutti i dati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA