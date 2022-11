Obbligo Pos sotto i 30 euro via con la Manovra/ Stop ai micro-pagamenti digitali

Con la prima Manovra del governo Meloni cambia ancora la questione dei pagamenti, a cominciare dalle nuove esenzioni all’obbligo del Pos, e l’aumento del tetto del contante. Partiamo da quest’ultimo, che come ricorda ilSole24Ore, è l’ottavo intervento in dieci anni, a conferma di quanto la questione sia molto sensibile nel nostro Paese. Attualmente il limite massimo è di 2000 euro dopo un tetto da mille euro stabilito dal Governo Conte 2, ma l’esecutivo Meloni ha deciso di innalzare il tutto fino a 5mila euro a partire dal primo gennaio 2023, sottolineando la necessità di «parametrare il tetto del contante alla media europea», tenendo conto che in nove Paesi dell’Ue non vi sono limiti, mentre negli altri la forchetta va dai 15mila euro della Croazia ai 500 della Grecia.

L’Italia, come ha spiega il Rapporto 2022 di The European House – Ambrosetti, è al 29° posto al mondo per incidenza del contante sull’economia e al 24° su 27 Paesi Ue nel “Cashless Society Index”. L’altra nuova misura importante introdotta con la manovra, che ripetiamo, è ancora una bozza approvata dal Cdm, è quella riguardante l’obbligo dei pagamenti con il pos.

OBBLIGO POS E TETTO CONTANTE A 5000 EURO: LE NUOVE MISURE NEL DETTAGLIO

Con l’obiettivo di far circolare il contante, la manovra dell’esecutivo del centrodestra ha deciso di eliminare l’obbligo per i commercianti di accettare pagamenti digitale al di sotto dei 30 euro. La norma prevede che il ministero preposto, quello delle Imprese e del Made in Italy decidano entro 180 giorni, «i criteri di esclusione, al fine di garantire la proporzionalità della sanzione e di assicurare l’economicità delle transazioni in rapporto ai costi delle stesse».

L’obbligo di Pos esiste di fatto da dieci anni, fu introdotto infatti dal governo Monti nel 2012, ma nessun esecutivo è mai riuscito a multare gli inadempienti, di conseguenza si è deciso per il “colpo di spugna”. IlSole24Ore pone l’attenzione infine sulla sospensione delle sanzioni sempre riguardanti i pagamenti col Pos, e il governo a riguardo ha fatto sapere che: «sono sospesi i procedimenti e i termini per l’adozione delle sanzioni».

