Obbligo vaccinale over 50: multe e sanzioni/ Da 400 a 1500 euro e stipendi sospesi

Obbligo vaccinale per gli over 50, quali sono le multe previste per chi non lo rispetta? Un quesito sempre più in auge in queste ore, dopo il decreto di mercoledì 5 gennaio 2022. In primis, se non ci si sottopone alla vaccinazione entro il prossimo 1° febbraio, si incorre in una sanzione pecuniaria ed è possibile che gli accertamenti vengano effettuati attraverso le piattaforme dei medici di medicina generale e dell’anagrafe vaccinale. Per ciò che concerne i lavoratori, peraltro, tutti sono chiamati ad avere il Green Pass base (ottenibile con tampone antigenico negativo e valido per 48 ore o con tampone molecolare, valido per 72 ore, ndr).

L’obbligo vaccinale è previsto per personale sanitario, personale scolastico, personale universitario, forze dell’ordine, lavoratori dei servizi esterni delle Rsa. In questo novero rientrano ora anche i lavoratori pubblici e privati di tutte le categorie che hanno più di 50 anni. Come sottolineato dal “Corriere della Sera”, per tutti coloro che non rispettano la normativa dopo cinque giorni di assenza scatterà la sospensione dalle funzioni e dallo stipendio (senza conseguenze disciplinari). Le multe per chi viene colto senza Green Pass in fase di controllo vanno da 600 a 1.500 euro.

OBBLIGO VACCINALE OVER 50: COSA RISCHIA IN TERMINI DI MULTE CHI NON SI FA VACCINARE

Vi sono poi ulteriori precisazioni da fare sull’obbligo vaccinale e sulle multe per chi non lo rispetta: all’interno delle aziende pubbliche e private il datore di lavoro che non fa osservare tale direttiva rischia una sanzione da 400 a 1.000 euro. Negli uffici e nei negozi, i cittadini che non esibiscono il Green Pass base o rafforzato e i commercianti che non lo richiedono potranno vedersi comminare una multa che va dai 400 ai 1000 euro.

Infine, capitolo a parte per i ristoranti e i locali pubblici: come evidenzia il “Corriere della Sera”, “i clienti che non esibiscono il Green Pass base o rafforzato rischiano la multa da 400 a 1000 euro. I gestori dei locali pubblici che non chiedono il Green Pass, dopo tre sanzioni in tre giorni diversi rischiano la chiusura del locale per dieci giorni”.

