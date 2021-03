Obbligo vaccini per medici e infermieri/ Draghi: “Ci sarà un decreto”

Governo pronto a introdurre obbligo vaccini per medici, infermieri e oss. L’annuncio è arrivato dal premier Mario Draghi: «Il governo intende intervenire, non va assolutamente bene che operatori non vaccinati siano a contatto con malati, né va bene che siano mandati ad essere in contatto con malati. La ministra Cartabia sta preparando un provvedimento a riguardo, la forma di questo provvedimento è tutta da vedere».

Al fianco del primo ministro in conferenza stampa, il ministro della Salute Roberto Speranza ha rimarcato: «Questa norma è al nostro vaglio, ma dobbiamo anche riconoscere che l’adesione del personale sanitario è stata straordinariamente rilevante: interverremo su una quota estremamente residuale. Penso che questo vada riconosciuto, tutti gli operatori hanno svolto un lavoro straordinario e hanno dato un esempio positivo: c’è un pezzetto molto minimale che stiamo provando ora anche a formalizzare sul piano quantitativo, stiamo valutando l’intervento con una norma».

OBBLIGO VACCINI PER PERSONALE SANITARIO, IN ARRIVO UNA NORMA

Una richiesta arrivata a gran voce nelle ultime ore da diversi protagonisti pubblici, così ieri a Radio 1 il sottosegretario alla Salute Andrea Costa: «Dobbiamo subito introdurre l’obbligo vaccini per il personale sanitario: non è accettabile che un cittadino bisognoso di cure entri in una struttura sanitaria e corra il rischio di essere infettato da chi dovrebbe curarlo e tutelarlo». L’obbligo vaccini per il personale sanitario è necessario e in tempi brevi: «Tutto questo è surreale: i pazienti hanno il diritto di entrare in ospedale sicuri e controllati. Medici, infermieri e oss dovrebbero vaccinarsi non solo per il senso di responsabilità, ma anche per dovere etico di proteggere se stessi e coloro che assistono. Auspico un intervento normativo in tempi rapidissimi, è un provvedimento di buon senso: chi ne fa una battaglia ideologica sbaglia».

